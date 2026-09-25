Явор Гечев: Много внимателно трябва да се пипа в „Лукойл”. Много тънка е линията

Депутатът от „Прогресивна България” Явор Гечев защити предложенията за промени в данъчните закони за 2027 г.

„Всички очакваха това. Как да очакваме балансиране на системата, как очакваме да има по-голяма събираемост в бюджета, ако не бъдат засегнати определени пера”, попита Гечев в предаването „Здравей, България”.

Ваучерите за храна

От финансовото министерство предлагат облагане на ваучерите за храна. Гечев обясни, че тъй като логиката на ваучерите е облекчение, то данъчното облагане при тях е по-ниско.

„Не мисля, че се обезсмислят. И работодателите излязоха със сходно мнение. Ваучерната система работи в България”, каза депутатът.

Свръхпечалбите

„Нали нямаше свръхпечалби от вдигането на цените? От тази гледна точка облагането не е върху целия доход, а само върху този, който е произведен в повече от традиционния”, обясни Гечев.

Той допълни, че системата е направена така, че се сравняват печалбите пет години назад. „Ако има печалби над тези, само те се облагат”, каза депутатът.

„Това е пакет от облагане на свръхпечалби на определен кръг от фирми с определен кръг дейности, при които на практика ние сме намерили дисбаланс при печалбите”, допълни Гечев.

Не вярва, че това ще доведе до търсене на вратички за избягване на плащането на данъци. „Вярвам на данъчните служби, които знаят какво правят. Сигурен съм, че ще търсим затварянето на „вратички”, каза Гечев.

Той коментира и това, че „Лукойл” не е в този списък. По думите му предприятието няма свръхпечалба.

„Много внимателно трябва да се пипа в „Лукойл”. Много тънка е линията. Това е частно предприятие, което се управлява от временен управител. Ако се предприемат мерки, които са извън традиционните и целят намаляването на печалбата за сметка на свалянето на цените, то това ще доведе директно до финансови искове от собствениците”, каза Гечев.

Той отговори и на експертите, които казват, че в момента има повече предлагане, отколкото търсене, тоест има излишни количества и цените на колонките могат да бъдат с 20 цента надолу.

„В Комисията по икономика имахме изслушване няколко пъти на особения управител. Нека да разглеждаме пазара на горива като общоевропейски и световен пазар. България не може сама да управлява този пазар”, каза Гечев.

„Лукойл” е структурно определящо предприятие не само за България, но и за Европа. От тази гледна точка то е на особен режим”, каза Гечев. И допълни, че там не може да има скрити неща.

„Ангажиментът от моя страна е да задам въпрос за базовото ценообразуване, защото формулата е малко по-различна, и ще Ви предоставя информацията, стига да не е конфиденциална”, каза депутатът.

Данъчните оценки на имотите

Гечев припомни, че този данък не е вдиган от 20 години. Депутатът обясни още, че такса „смет” не е директно обвързана.

„Таксата за сметосъбиране, сметоизвозване и утилизиране на отпадъка е разходооправдателна. Общините на практика трябва да събират толкова, колкото харчат", каза Гечев. „Общините има да гласуват бюджети. В рамките на тази процедури те трябва да преценят колко ще събират от този данък и колко ще са промилите за тази разходооправдателна дейност", поясни депутатът.