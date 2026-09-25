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Явор Гечев: Много внимателно трябва да се пипа в „Лукойл”. Много тънка е линията

Явор Гечев: Много внимателно трябва да се пипа в „Лукойл”. Много тънка е линията

25 Септември, 2026 09:13 445 13

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"Как да очакваме балансиране на системата, как очакваме да има по-голяма събираемост в бюджета, ако не бъдат засегнати определени пера”, попита депутатът от "Прогресивна България"

Явор Гечев: Много внимателно трябва да се пипа в „Лукойл”. Много тънка е линията - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Прогресивна България” Явор Гечев защити предложенията за промени в данъчните закони за 2027 г.
„Всички очакваха това. Как да очакваме балансиране на системата, как очакваме да има по-голяма събираемост в бюджета, ако не бъдат засегнати определени пера”, попита Гечев в предаването „Здравей, България”.

Ваучерите за храна

От финансовото министерство предлагат облагане на ваучерите за храна. Гечев обясни, че тъй като логиката на ваучерите е облекчение, то данъчното облагане при тях е по-ниско.

„Не мисля, че се обезсмислят. И работодателите излязоха със сходно мнение. Ваучерната система работи в България”, каза депутатът.

Свръхпечалбите

„Нали нямаше свръхпечалби от вдигането на цените? От тази гледна точка облагането не е върху целия доход, а само върху този, който е произведен в повече от традиционния”, обясни Гечев.

Той допълни, че системата е направена така, че се сравняват печалбите пет години назад. „Ако има печалби над тези, само те се облагат”, каза депутатът.

„Това е пакет от облагане на свръхпечалби на определен кръг от фирми с определен кръг дейности, при които на практика ние сме намерили дисбаланс при печалбите”, допълни Гечев.

Не вярва, че това ще доведе до търсене на вратички за избягване на плащането на данъци. „Вярвам на данъчните служби, които знаят какво правят. Сигурен съм, че ще търсим затварянето на „вратички”, каза Гечев.

Той коментира и това, че „Лукойл” не е в този списък. По думите му предприятието няма свръхпечалба.

„Много внимателно трябва да се пипа в „Лукойл”. Много тънка е линията. Това е частно предприятие, което се управлява от временен управител. Ако се предприемат мерки, които са извън традиционните и целят намаляването на печалбата за сметка на свалянето на цените, то това ще доведе директно до финансови искове от собствениците”, каза Гечев.

Той отговори и на експертите, които казват, че в момента има повече предлагане, отколкото търсене, тоест има излишни количества и цените на колонките могат да бъдат с 20 цента надолу.

„В Комисията по икономика имахме изслушване няколко пъти на особения управител. Нека да разглеждаме пазара на горива като общоевропейски и световен пазар. България не може сама да управлява този пазар”, каза Гечев.

„Лукойл” е структурно определящо предприятие не само за България, но и за Европа. От тази гледна точка то е на особен режим”, каза Гечев. И допълни, че там не може да има скрити неща.

„Ангажиментът от моя страна е да задам въпрос за базовото ценообразуване, защото формулата е малко по-различна, и ще Ви предоставя информацията, стига да не е конфиденциална”, каза депутатът.

Данъчните оценки на имотите

Гечев припомни, че този данък не е вдиган от 20 години. Депутатът обясни още, че такса „смет” не е директно обвързана.

„Таксата за сметосъбиране, сметоизвозване и утилизиране на отпадъка е разходооправдателна. Общините на практика трябва да събират толкова, колкото харчат", каза Гечев. „Общините има да гласуват бюджети. В рамките на тази процедури те трябва да преценят колко ще събират от този данък и колко ще са промилите за тази разходооправдателна дейност", поясни депутатът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смок

    2 1 Отговор
    Не пипай в "Лукойл",ще си изцапаш ръцете с нефт!

    09:18 25.09.2026

  • 2 Радев

    4 0 Отговор
    Печалбите на Лукойл първа грижа е за мене.

    09:21 25.09.2026

  • 3 семейно орабване тна държава

    3 0 Отговор
    Мулти семейния олигар с много милиони Я.Г.ви баламосва с глупости.Да каже за семейните си схеми за облагодетелствате от държавата....

    09:24 25.09.2026

  • 4 Едно от обещанията на Радню

    3 1 Отговор
    беше да не се пипат данъците!

    Помните ли?

    Сега тия иска не само данъците да се вдигнат , ами дори и ваучерите да обложат с данък.
    Честито на бедните!

    09:24 25.09.2026

  • 5 българина

    2 0 Отговор
    България да го купи! в пенсионните фондове има пари, защо да купуваме чужди акции и да фимансураме чужди пенсии? защо бг фондове не построят магистралите на концесия и такси? защо всичко трябва да е на чужденци? Лукоил да се изкупи и не ни интересуват никакви санкции, сащ да санкционират майка си

    09:29 25.09.2026

  • 6 Оги

    2 0 Отговор
    Тоя гнусляр само може да баламосва. Цени щели да свалят, мерки, едно, друго и накрая а какво? Стана ли нещо по-евтино? Отдавна минахме 1:1 еврото и вече сме нагоре.

    09:30 25.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    0 1 Отговор
    време е даГРЪМНЕ тоя лукоил и да се свършва

    09:37 25.09.2026

  • 9 оня с коня

    1 1 Отговор
    ейБОКЛУК, НЯМА ДА МЕ ТРИЕШ !
    щиЕБАмайкята да знаеш

    само едни запъртърци сте в тая медия

    09:37 25.09.2026

  • 10 Не трябва леко

    3 0 Отговор
    Трябва да пипне много сигурно в Лукойл, така да се пипне че всички паразити да ги изхвърлят от Лукойл. Помне, Трайчо Трайков беше казал по телевизията, че за акционерите в енергийните дружества е опасно да се говори. Това показва в каква олигархична зависимост е вкарана съдбата на държавата и обществото. Някой трябва много добре и здраво да ги пипне и раздруса енергийните паразити. И да бяха само те.

    09:40 25.09.2026

  • 11 А бе

    4 0 Отговор
    От 20 г. не е вдиган но за градини начисляват данък сграда и такса смет но не може да слагаш треви в контейнера,а вие депутатите ще учите чужди езици за 102 000 евра- крадци НАРОДНИ сте

    Коментиран от #13

    09:41 25.09.2026

  • 12 Менко

    0 0 Отговор
    Най-голямото предприятие на Балканите,а Яворчо и Рундьов да се пипа лекичко и нежничко!
    Колко данъци и налози са платили към държавата през последните 10 години?
    Увеличението на цените в България е 35%,ама нагоре!Пак сме първи в Европа и отново...последни!
    Ей,велики празноглавци, на народа вече му дотегна от безкрайните ви глупости!

    09:48 25.09.2026

  • 13 Ми то още като ги погледне човек

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "А бе":

    И веднага се вижда какво са угодници. Много ги има в нашия народ такива. Уж млади хора пък затлъстели физически ментално и всячески.

    09:52 25.09.2026

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