Обрат: Авджъ няма да поеме Чорум и остава опция за ЦСКА

Абдула Авджъ няма да поеме турския Чорум, въпреки че 63-годишният специалист беше в напреднали преговори с клуба и двете страни бяха постигнали разбирателство по много въпроси.
Разговорите са пропаднали късно вечерта на 24 септември. Това съобщава турският журналист Решат Джан Йозбудак. Чорум вече е избрал нов треньор, като поста ще заеме бившият нападател Бурак Йълмаз.
Авджъ остава сред вариантите за ЦСКА
Развитието има значение и за ЦСКА, тъй като Авджъ е сред кандидатите за наследник на Христо Янев. Българският клуб все още не е избрал нов старши треньор, а вариантът това да бъде Алексей Шпилевски на този етап не изглежда актуален.
Авджъ за последно беше начело на Трабзонспор през 2024 г. Преди това е водил Истанбул Башакшехир и Бешикташ, а също така е бил селекционер на националния отбор на Турция.
Така провалът на преговорите с Чорум отваря възможност турският специалист да остане в списъка на ЦСКА, докато ръководството продължава избора на постоянен наставник.
Източници: Топспорт
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