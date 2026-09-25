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Гюров за декларацията за Украйна: Не можем да направим общ ход с 50 държави и на следващия ден да се оправдаваме за него

Гюров за декларацията за Украйна: Не можем да направим общ ход с 50 държави и на следващия ден да се оправдаваме за него

25 Септември, 2026 14:21 392 17

  • андрей гюров-
  • декларация-
  • украйна

Така нареченият „многовекторен“ подход не прави България по-независима. Прави я непоследователна и ненадеждна за партньорите ни

Гюров за декларацията за Украйна: Не можем да направим общ ход с 50 държави и на следващия ден да се оправдаваме за него - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България се присъедини към общото изявление на 51 държави в ООН. То осъжда агресивната война на Русия срещу Украйна, настоява за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и за истински мирни преговори. Защитава международното право, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Настоява за свобода на корабоплаването в Черно море и за връщане на отвлечените украински деца. Ден по-късно правителството обясни, че позицията ни „не е отразена в пълнота“. А президентът - че такова изявление „не се подписва“.

Това написа във Фейсбук кандидатът за президент Андрей Гюров връзка с декларацията на ООН за Украйна и позицията на българската страна.

"Ако имаме резерви те трябва да са изразени преди одобрението, а не след това. Не можем да направим общ ход с 50 държави и на следващия ден да се оправдаваме за него", заяви Гюров.

И добави: "Така нареченият „многовекторен“ подход не прави България по-независима. Прави я непоследователна и ненадеждна за партньорите ни".

България трябва да защитава позициите си без страх. Да бъде сред държавите, които отстояват правилата, международното право и собствените си национални интереси. Последователно. Без оправдания и двусмислени обяснения, допълва Андрей Гюров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потрес

    9 2 Отговор
    Гюро пописа подло предателски договор с Укрорайха, това са фактите!

    14:24 25.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    5 1 Отговор
    Това е все едно човек да се лекувал в наркокомуна, пък да вика, че е бил на санаториум.

    14:25 25.09.2026

  • 4 Защо е нужно постоянно нещо

    7 2 Отговор
    Да се подписва за украйна. Тука има нещо гнило. Всеки ден се подписваме за тая украйна.

    Коментиран от #6

    14:25 25.09.2026

  • 5 ......-

    5 2 Отговор
    Кюмюро е политкоректен спрямо господарите си и не му дреме за БГ стадото.
    Е затова няма да бъде избран !

    14:26 25.09.2026

  • 6 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Защо е нужно постоянно нещо":

    Щото ще плащате репарациите.

    Коментиран от #9

    14:27 25.09.2026

  • 7 В ООН има почти 200 държави

    6 2 Отговор
    Тоест само една четвърт са в списъка.

    Коментиран от #12

    14:27 25.09.2026

  • 8 ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ ИЛИ УКРАЙНА

    4 2 Отговор
    ИСКА ДА СТАВА.А ДЕКЛАРАЦИЯТА НЕ СТРУВА ДАЖЕ ХАРТИЯТА НА КОЯТО Е НАПИСАНА.АКО ЩЕ И 150 А НЕ 50 СТРАНИ ДА Я ПОДКРЕПЯТ

    14:28 25.09.2026

  • 9 Ми и за теб се отнася

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Какво като си ционист. Двойни репарации.

    Коментиран от #13

    14:29 25.09.2026

  • 10 По голяма лопата

    4 1 Отговор
    Фурнаджийска лопата няма по цял свят
    Не си достоен да коментираш

    14:30 25.09.2026

  • 11 Партия "Петрохан"

    4 2 Отговор
    Гюро е един истински Паркетен Лъв.

    14:30 25.09.2026

  • 12 Беше ви обяснено

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "В ООН има почти 200 държави":

    Спрете си
    Това няма та ви повиши гласовете
    Анадъму ?

    14:32 25.09.2026

  • 13 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ми и за теб се отнася":

    Аз винаги мога да избера страната на победителя при който и да е развой на събитията, но ти не можеш.

    14:35 25.09.2026

  • 14 Хммм

    1 0 Отговор
    Турчето като се е снимала със знаме на ес по европеец ли е станал?

    14:38 25.09.2026

  • 15 Тлъстата Кокошка!

    0 0 Отговор
    Въобще не е за този пост! Лъжлива, страхлива, двулична и наведена! Срам за България!

    14:39 25.09.2026

  • 16 Много Известен Съветски Актьор

    0 0 Отговор
    Мунчовците подписаха декларацията за Украйна, след което "по стар обичай", започнаха да се "снишават". Ей, това комунетата от край време са продажни, страхливи и крадливи. И сега , гламавите безмозъчни, функционално неграмотни русофилски клошари, които гласуваха за Мунчо, като нададат вой за "предателството", направо ще се разплача от мъка. То бива да си тъп галфон, но това тяхното е направо за съжаление.

    14:40 25.09.2026

  • 17 На нашенския мра

    0 0 Отговор
    Шляк управници няма ли кой да им обясни,че трябва да се оправдават,когато ги питат защо НЕ подкрепят Украйна и защо подкрепят руската паплач!

    14:40 25.09.2026

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