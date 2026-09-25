Гюров за декларацията за Украйна: Не можем да направим общ ход с 50 държави и на следващия ден да се оправдаваме за него

България се присъедини към общото изявление на 51 държави в ООН. То осъжда агресивната война на Русия срещу Украйна, настоява за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и за истински мирни преговори. Защитава международното право, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Настоява за свобода на корабоплаването в Черно море и за връщане на отвлечените украински деца. Ден по-късно правителството обясни, че позицията ни „не е отразена в пълнота“. А президентът - че такова изявление „не се подписва“.
Това написа във Фейсбук кандидатът за президент Андрей Гюров връзка с декларацията на ООН за Украйна и позицията на българската страна.
"Ако имаме резерви те трябва да са изразени преди одобрението, а не след това. Не можем да направим общ ход с 50 държави и на следващия ден да се оправдаваме за него", заяви Гюров.
И добави: "Така нареченият „многовекторен“ подход не прави България по-независима. Прави я непоследователна и ненадеждна за партньорите ни".
България трябва да защитава позициите си без страх. Да бъде сред държавите, които отстояват правилата, международното право и собствените си национални интереси. Последователно. Без оправдания и двусмислени обяснения, допълва Андрей Гюров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Потрес
14:24 25.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
14:25 25.09.2026
4 Защо е нужно постоянно нещо
Коментиран от #6
14:25 25.09.2026
5 ......-
Е затова няма да бъде избран !
14:26 25.09.2026
6 честен ционист
До коментар #4 от "Защо е нужно постоянно нещо":Щото ще плащате репарациите.
Коментиран от #9
14:27 25.09.2026
7 В ООН има почти 200 държави
Коментиран от #12
14:27 25.09.2026
8 ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ ИЛИ УКРАЙНА
14:28 25.09.2026
9 Ми и за теб се отнася
До коментар #6 от "честен ционист":Какво като си ционист. Двойни репарации.
Коментиран от #13
14:29 25.09.2026
10 По голяма лопата
Не си достоен да коментираш
14:30 25.09.2026
11 Партия "Петрохан"
14:30 25.09.2026
12 Беше ви обяснено
До коментар #7 от "В ООН има почти 200 държави":Спрете си
Това няма та ви повиши гласовете
Анадъму ?
14:32 25.09.2026
13 честен ционист
До коментар #9 от "Ми и за теб се отнася":Аз винаги мога да избера страната на победителя при който и да е развой на събитията, но ти не можеш.
14:35 25.09.2026
14 Хммм
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