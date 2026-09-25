Гюров за декларацията за Украйна: Не можем да направим общ ход с 50 държави и на следващия ден да се оправдаваме за него

България се присъедини към общото изявление на 51 държави в ООН. То осъжда агресивната война на Русия срещу Украйна, настоява за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и за истински мирни преговори. Защитава международното право, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Настоява за свобода на корабоплаването в Черно море и за връщане на отвлечените украински деца. Ден по-късно правителството обясни, че позицията ни „не е отразена в пълнота“. А президентът - че такова изявление „не се подписва“.

Това написа във Фейсбук кандидатът за президент Андрей Гюров връзка с декларацията на ООН за Украйна и позицията на българската страна.

"Ако имаме резерви те трябва да са изразени преди одобрението, а не след това. Не можем да направим общ ход с 50 държави и на следващия ден да се оправдаваме за него", заяви Гюров.

И добави: "Така нареченият „многовекторен“ подход не прави България по-независима. Прави я непоследователна и ненадеждна за партньорите ни".

България трябва да защитава позициите си без страх. Да бъде сред държавите, които отстояват правилата, международното право и собствените си национални интереси. Последователно. Без оправдания и двусмислени обяснения, допълва Андрей Гюров.