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Окончателно: Депутатите приеха новата формула за минималната заплата

Окончателно: Депутатите приеха новата формула за минималната заплата

25 Септември, 2026 15:25 730 12

  • парламент-
  • минимална заплата-
  • мрз

Парламентът окончателно одобри новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата в България

Окончателно: Депутатите приеха новата формула за минималната заплата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът окончателно одобри новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата в България. Промените в Кодекса на труда бяха приети на второ четене след няколкочасови дебати в пленарната зала. При окончателното гласуване законопроектът, внесен от Министерския съвет, получи подкрепата на 123 депутати от управляващото мнозинство на „Прогресивна България“.

Против промените гласуваха 48 народни представители – 16 от ГЕРБ-СДС, 13 от ДПС, двама от „Демократична България“, седем от „Продължаваме промяната“ и 10 от „Възраждане“. Други 12 депутати от ДБ се въздържаха.

Според окончателно приетите текстове минималната заплата за следващата година ще трябва да бъде определяна до 15 август на текущата. При изчисляването ѝ ще се вземат предвид четири основни показателя – покупателната способност на минималната заплата, включително разходите за издръжка на живот, общото равнище и разпределението на заплатите в страната, темпът на нарастване на възнагражденията и дългосрочните нива на производителността на труда.

На всеки три години ще се извършва и оценка дали размерът на минималната заплата е адекватен. За нея ще се използват две референтни стойности – 60% от брутната медианна заплата и размерът на издръжката на живот. Конкретната процедура за определяне на МРЗ ще бъде разписана с наредба на Министерския съвет.

Между 620 и 673 евро може да е минималната заплата през 2027 г.

Промените в Кодекса на труда позволяват чрез колективни трудови договори да бъдат договаряни минимални възнаграждения над определеното за страната ниво, както на отраслово, така и на браншово равнище. За първи път в закона се въвежда и изрична дефиниция на минималната работна заплата. Тя се определя като най-ниското основно месечно трудово възнаграждение за отработено време или според изработеното.

Мнозинството не подкрепи алтернативните предложения на опозицията. ГЕРБ-СДС, ДПС и „Продължаваме промяната“ настояваха оценката за адекватност да се прави на всеки две години и да включва допълнителни показатели. Отхвърлено беше и искането на ПП през 2027 г. да остане старата формула – МРЗ да бъде 50% от средната брутна заплата.

 


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедовия

    15 1 Отговор
    От позицията на наемодател призовавам всички наематели, които живеят на свободен наем да излязат масово по улици и площади и да благодарят на Радев и оглавяваното от него "правителство", за това, че наемите им ще се повишат с 30% от следващата година !

    15:28 25.09.2026

  • 2 честен ционист

    8 1 Отговор
    С тия темпове на инфлацията ще е голяма веселба с този заложен срок 15 август на предходната година.

    15:30 25.09.2026

  • 3 КААААК ДА ИМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ???

    5 0 Отговор
    РАБОТИМ НА МАШИНИ ОТ 1938 Г. ..?!?!?!!С ДВЕ ДУМИ ЧОРБАДЖИЯТА НЕ ИНВЕСТИРА В ОБОРУДВАНЕ А ИНВЕСТИРА В ДЕСЕТ ЛЮБОВНИЦИ, ФЕРАРИТА, ЛАМБОТА....И ВОАЯЖИ....

    15:34 25.09.2026

  • 4 Прогресивни съветски шарлатани !

    7 1 Отговор
    По неадекватно Правителство сме нямали !
    Това трябва да е котировачна минимална заплата по малкия Мраз

    15:41 25.09.2026

  • 5 колчо

    5 0 Отговор
    да живеят българските революции,ох не мога да се сетя вече колко бяха!

    15:43 25.09.2026

  • 6 червен дупетат

    8 0 Отговор
    с таз нова формула ще занулим народя и ще напълним гуши като пеликани!

    Коментиран от #10

    15:44 25.09.2026

  • 7 Наглостта

    2 0 Отговор
    и гьонсуратлъкът им са безгранични на другарите ! От мошеник нагоре !

    15:47 25.09.2026

  • 8 Анонимен

    3 0 Отговор
    Малоумниците Радев е вашият месия хахаха

    15:48 25.09.2026

  • 9 кабакрадев

    0 0 Отговор
    ке ва спася!

    15:49 25.09.2026

  • 10 българска турбоджукеса

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "червен дупетат":

    браво скъпи ше ма возиш с беимвйето на добай!

    15:50 25.09.2026

  • 11 дано на минималната заплата

    1 0 Отговор
    да ги осигуряват тез хорица дет решават колко да вземат ратаите
    ако не искат
    да се махат от парла ментата

    15:53 25.09.2026

  • 12 Ърп

    0 0 Отговор
    Честито на всички които бяха на минимална! От следващата година 200 евро максимум!

    15:57 25.09.2026

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