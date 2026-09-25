Окончателно: Депутатите приеха новата формула за минималната заплата

Парламентът окончателно одобри новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата в България. Промените в Кодекса на труда бяха приети на второ четене след няколкочасови дебати в пленарната зала. При окончателното гласуване законопроектът, внесен от Министерския съвет, получи подкрепата на 123 депутати от управляващото мнозинство на „Прогресивна България“.
Против промените гласуваха 48 народни представители – 16 от ГЕРБ-СДС, 13 от ДПС, двама от „Демократична България“, седем от „Продължаваме промяната“ и 10 от „Възраждане“. Други 12 депутати от ДБ се въздържаха.
Според окончателно приетите текстове минималната заплата за следващата година ще трябва да бъде определяна до 15 август на текущата. При изчисляването ѝ ще се вземат предвид четири основни показателя – покупателната способност на минималната заплата, включително разходите за издръжка на живот, общото равнище и разпределението на заплатите в страната, темпът на нарастване на възнагражденията и дългосрочните нива на производителността на труда.
На всеки три години ще се извършва и оценка дали размерът на минималната заплата е адекватен. За нея ще се използват две референтни стойности – 60% от брутната медианна заплата и размерът на издръжката на живот. Конкретната процедура за определяне на МРЗ ще бъде разписана с наредба на Министерския съвет.
Между 620 и 673 евро може да е минималната заплата през 2027 г.
Промените в Кодекса на труда позволяват чрез колективни трудови договори да бъдат договаряни минимални възнаграждения над определеното за страната ниво, както на отраслово, така и на браншово равнище. За първи път в закона се въвежда и изрична дефиниция на минималната работна заплата. Тя се определя като най-ниското основно месечно трудово възнаграждение за отработено време или според изработеното.
Мнозинството не подкрепи алтернативните предложения на опозицията. ГЕРБ-СДС, ДПС и „Продължаваме промяната“ настояваха оценката за адекватност да се прави на всеки две години и да включва допълнителни показатели. Отхвърлено беше и искането на ПП през 2027 г. да остане старата формула – МРЗ да бъде 50% от средната брутна заплата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедовия
15:28 25.09.2026
2 честен ционист
15:30 25.09.2026
3 КААААК ДА ИМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ???
15:34 25.09.2026
4 Прогресивни съветски шарлатани !
Това трябва да е котировачна минимална заплата по малкия Мраз
15:41 25.09.2026
5 колчо
15:43 25.09.2026
6 червен дупетат
Коментиран от #10
15:44 25.09.2026
7 Наглостта
15:47 25.09.2026
8 Анонимен
15:48 25.09.2026
9 кабакрадев
15:49 25.09.2026
10 българска турбоджукеса
До коментар #6 от "червен дупетат":браво скъпи ше ма возиш с беимвйето на добай!
15:50 25.09.2026
11 дано на минималната заплата
ако не искат
да се махат от парла ментата
15:53 25.09.2026
12 Ърп
15:57 25.09.2026