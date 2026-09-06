Одри Веро победи Фемке Бол в зрелищен финал на 800 метра в Брюксел

Одри Веро продължи впечатляващия си сезон с победа на 800 метра при жените във финалите на Диамантената лига в Брюксел. Швейцарката финишира за 1:54.75 минути, което е рекорд на турнира, и изпревари нидерландката Фемке Бол-Брьодерс, която записа 1:54.81, съобщи БТА, позовавайки се на агенция Reuters. 22-годишната Веро показа отлична форма и успя да удържи атаката на Бол в заключителните метри. Нидерландката, която е двукратна световна шампионка на 400 метра с препятствия, се премести в дисциплината 800 метра през февруари.

„Излязох и се забавлявах, което беше нещо, което категорично исках да направя по време на последната Диамантена лига за годината“, заяви Веро, цитирана от Reuters.

„Чувствах как Фемке ме притиска през цялото състезание и това определено ме подтикна да не намалявам темпото. Нейното присъствие е голяма мотивация за мен, за да остана нащрек и през следващата година“, добави швейцарката.

При мъжете Кенет Беднарек спечели бягането на 200 метра с най-добър резултат в света за сезона – 19.62 секунди. Американецът триумфира въпреки студеното време и призна, че е доволен от представянето си.

„Определено съм доволен от този резултат. Да постигна победа при тези студени условия и малко болен... Не мога да искам повече“, каза Беднарек.

27-годишният спринтьор очаква още по-силно представяне на предстоящия турнир World Athletics Ultimate Championships в Будапеща.

Масай Ръсел спечели 100 метра с препятствия при жените с резултат 12.20 секунди. Американката, която преди девет дни подобри световния рекорд в дисциплината с 12.09 секунди, изпревари Девин Чарлтън от Бахамските острови, финиширала за 12.33 секунди.

„Още една победа! Чувствам се много благословена и благодарна, че продължавам да събирам такива. Титлите са най-важното нещо: когато се състезаваш за победа, времето се грижи само за себе си“, заяви Ръсел.

Бразилецът Алисон дос Сантос спечели 400 метра с препятствия при мъжете с време 46.70 секунди. Той остави зад себе си трикратния световен шампион и бивш световен рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия.

Бирхану Балев от Бахрейн триумфира на 5000 метра при мъжете с най-добър резултат в света за сезона – 12:45.70 минути.

В бягането на 1500 метра при жените полякинята Клаудия Кажимерска също записа водещ резултат в света за сезона – 3:54.05 минути. Особено впечатляващо бе представянето на финала, в който общо осем състезателки преминаха под границата от четири минути.

„Бях напълно концентрирана върху състезанието и върху това да бъда Клаудия през цялото време. Не бях печелила нищо тази година и исках най-накрая да спечеля отново. Резултатът ме изненада също толкова, колкото и всички останали“, коментира Кажимерска.

В тласкането на гюле при мъжете Раджиндра Кембъл от Ямайка спечели с 23.08 метра – най-добро постижение в света за сезона.

„Линията от 23 метра е почетен знак за всеки гюлетласкач. Все още има много неща, които мога да подобря... Световният рекорд (23.56) определено е амбиция“, заяви Кембъл.

Финалите в Брюксел събраха най-добрите атлети в отделните дисциплини след 14-те турнира от сезона в Диамантената лига.

Източник: БТА