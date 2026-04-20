Иван Димов с бляскаво представяне на Европейското по вдигане на тежести

20 Април, 2026 16:10 1 658 0

Българинът спечели сребърен медал в двубоя

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Българският щангист Иван Димов показа високо ниво на Европейското първенство по вдигане на тежести в категория до 59 килограма, след като завоюва златен медал в изхвърлянето и добави две сребърни отличия към колекцията си - в изтласкването и в двубоя. За съжаление, триумфът му бе помрачен от неприятна травма, която получи по време на последния си опит.

В първото движение – изхвърлянето – Димов демонстрира изключителна сила и техника, като вдигна впечатляващите 145 кг. Това му осигури първото място и златния медал в дисциплината, а българската публика ликуваше с гордост.

Във втората част на състезанието – изтласкването – Иван се впусна в оспорвана битка със световния шампион от Турция Мохамед Фуркан Озбек. Димов успя да вдигне 172 кг, което му донесе сребро в движението и общ резултат от 317 кг в двубоя. Драмата настъпи при опита му да изтласка 177 кг – тежест, която щеше да му гарантира европейската титла. За жалост, при този решаващ момент Иван получи контузия в задната част на дясното бедро и не успя да завърши опита си. Това позволи на турския фаворит Озбек да се възползва от ситуацията, като не само си осигури златото, но и постави нов рекорд с изтласкани 180 кг и общ резултат от 323 кг.

Третото място в крайното класиране остана за друг представител на Турция – Ферди Хардал, който приключи с двубой от 293 кг (135 кг изхвърляне + 158 кг изтласкване).

Българското участие в категорията бе допълнено от Здравко Пеловски, който се нареди шести с общ резултат от 279 кг (124 кг + 155 кг).


