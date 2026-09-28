Делото срещу Ива Михайлова продължава в Кочани

В съда в Кочани е насрочено поредно заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена за катастрофа, станала през 2025 г. Михайлова има и българско гражданство. Очаква се да бъдат изслушани експертизите на вещите лица по случая.

На 31 август съдът е разпитал свидетели на инцидента, но е отложил изслушването на експертизите, за да може защитата да се запознае с тях. Няма данни в публикуваната информация заседанието да е приключило с решение по делото.

Защитата настоява за промяна на ограниченията

При катастрофата са пострадали няколко души, сред които и Михайлова. След инцидента документите ѝ са били отнети, а на обвиняемата е наложена забрана да напуска Кочани.

Според защитата ограничението не позволява на 24-годишната жена да продължи лечението си в България, където то е възможно заради спецификата на травмите ѝ. Адвокатите и Михайлова настояват за справедлив процес.

„Справедливо дело. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така.“

Защитата посочва, че пред съда е представена значителна медицинска документация. По думите на говорителя на защитата до момента са били отказани осем молби.

„С доста голяма медицинска документация сме приложили това в съда, но до момента аз имам осем отказани молби.“

Последният отказ е постановен от Апелативния съд в Щип. Той е оставил в сила ограничението въпреки заключенията на здравни експерти, че предписаното лечение не може да бъде извършено в Северна Македония.

Граждани на Кочани подготвят подкрепа

Граждани на Кочани също настояват за справедлив процес и за възможност Михайлова да продължи лечението си. Очаква се те да се съберат пред съда в нейна подкрепа.

„Справедливост за Ива“ и „Трябва да се лекува, затова сме тук, за да я подкрепим“ са сред посланията на участниците. Според тях случаят би могъл да засегне всеки гражданин и не трябва да бъде определян като проява на антибългарски действия.

Следващото заседание трябва да продължи разглеждането на доказателствата, включително експертизите по катастрофата. По публикуваната информация няма обявен окончателен изход от делото.

Източници: БНР