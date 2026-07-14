Русев се сбогува с шанса за интерконтиненталната титла на WWE

Мирослав Барняшев, по-известен на световната кеч сцена като Русев, преживя разочароваща вечер на престижното събитие "WWE Monday Night RAW", което се проведе в прочутата зала "American Airlines Center" в Далас, Тексас. Българският атлет, който е гордост за родния спорт, се включи в напрегнат елиминационен мач за определяне на първия претендент за интерконтиненталния пояс на WWE.

В зрелищния двубой Русев премери сили с някои от най-ярките звезди на федерацията – Доминик Мистерио, Драгън Лий, Итън Пейдж, Джевон Еванс, Джо Хендри и Чад Гейбъл. Пловдивчанинът демонстрира характер и сила, като успя да елиминира Джевон Еванс и да зарадва феновете си с впечатляващи изпълнения.

За съжаление, след динамичен обрат, именно Чад Гейбъл се оказа препъникамъкът по пътя на Русев към мечтания шампионски двубой. Гейбъл не само елиминира българина, но и триумфира в шесторния сблъсък, осигурявайки си възможността да се изправи срещу настоящия шампион Пента за интерконтиненталната титла.

Това не бе единственото разочарование за Русев през последните дни. През уикенда той участва в две летни шоута на WWE, където отново се изправи срещу Чад Гейбъл, но и в двата случая напусна ринга като победен.