Русев се сбогува с шанса за интерконтиненталната титла на WWE

Мирослав Барняшев, по-известен на световната кеч сцена като Русев, преживя разочароваща вечер на престижното събитие "WWE Monday Night RAW", което се проведе в прочутата зала "American Airlines Center" в Далас, Тексас. Българският атлет, който е гордост за родния спорт, се включи в напрегнат елиминационен мач за определяне на първия претендент за интерконтиненталния пояс на WWE.
В зрелищния двубой Русев премери сили с някои от най-ярките звезди на федерацията – Доминик Мистерио, Драгън Лий, Итън Пейдж, Джевон Еванс, Джо Хендри и Чад Гейбъл. Пловдивчанинът демонстрира характер и сила, като успя да елиминира Джевон Еванс и да зарадва феновете си с впечатляващи изпълнения.
За съжаление, след динамичен обрат, именно Чад Гейбъл се оказа препъникамъкът по пътя на Русев към мечтания шампионски двубой. Гейбъл не само елиминира българина, но и триумфира в шесторния сблъсък, осигурявайки си възможността да се изправи срещу настоящия шампион Пента за интерконтиненталната титла.
Това не бе единственото разочарование за Русев през последните дни. През уикенда той участва в две летни шоута на WWE, където отново се изправи срещу Чад Гейбъл, но и в двата случая напусна ринга като победен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая глупост
Коментиран от #4
14:22 14.07.2026
2 Георги
Коментиран от #5
14:38 14.07.2026
3 .....
14:43 14.07.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Тая глупост":Ти да не мислиш, че останалите "предавания" по БТВ не са театър?
14:48 14.07.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от "Георги":Няма значение дали е театър, а че Русев е псевдоним ползван с внушението, че е руснак.
Коментиран от #8
14:48 14.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АналоПодатлиев
15:20 14.07.2026
8 Да и затова
До коментар #5 от "честен ционист":Се гавриха с него всички американци
15:20 14.07.2026