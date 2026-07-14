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Русев се сбогува с шанса за интерконтиненталната титла на WWE

Русев се сбогува с шанса за интерконтиненталната титла на WWE

14 Юли, 2026 14:15 647 8

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  • спортни новини

Българската звезда в кеча отпадна драматично от елиминационната битка в Далас

Русев се сбогува с шанса за интерконтиненталната титла на WWE - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мирослав Барняшев, по-известен на световната кеч сцена като Русев, преживя разочароваща вечер на престижното събитие "WWE Monday Night RAW", което се проведе в прочутата зала "American Airlines Center" в Далас, Тексас. Българският атлет, който е гордост за родния спорт, се включи в напрегнат елиминационен мач за определяне на първия претендент за интерконтиненталния пояс на WWE.

В зрелищния двубой Русев премери сили с някои от най-ярките звезди на федерацията – Доминик Мистерио, Драгън Лий, Итън Пейдж, Джевон Еванс, Джо Хендри и Чад Гейбъл. Пловдивчанинът демонстрира характер и сила, като успя да елиминира Джевон Еванс и да зарадва феновете си с впечатляващи изпълнения.

За съжаление, след динамичен обрат, именно Чад Гейбъл се оказа препъникамъкът по пътя на Русев към мечтания шампионски двубой. Гейбъл не само елиминира българина, но и триумфира в шесторния сблъсък, осигурявайки си възможността да се изправи срещу настоящия шампион Пента за интерконтиненталната титла.

Това не бе единственото разочарование за Русев през последните дни. През уикенда той участва в две летни шоута на WWE, където отново се изправи срещу Чад Гейбъл, но и в двата случая напусна ринга като победен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая глупост

    8 0 Отговор
    Я даваха по телевизията като бяхме ученици. Още първите години на БТВ. Всичко е театър и с нагласен победител.

    Коментиран от #4

    14:22 14.07.2026

  • 2 Георги

    7 0 Отговор
    знаете, че всичко е театър нали?

    Коментиран от #5

    14:38 14.07.2026

  • 3 .....

    4 0 Отговор
    Тия, дето пишат новината, не са били и планува и тогава. От къде да знаят, че е игра...

    14:43 14.07.2026

  • 4 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тая глупост":

    Ти да не мислиш, че останалите "предавания" по БТВ не са театър?

    14:48 14.07.2026

  • 5 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    Няма значение дали е театър, а че Русев е псевдоним ползван с внушението, че е руснак.

    Коментиран от #8

    14:48 14.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АналоПодатлиев

    0 0 Отговор
    И кво ??

    15:20 14.07.2026

  • 8 Да и затова

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Се гавриха с него всички американци

    15:20 14.07.2026

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