Явор Дачков: Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания

Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания. Всеки ден пуска някаква лъжа, която троловете на ПП-ДБ подемат в социалните мрежи.

Сега е с ракията, вчера беше с помилванията, утре ще е за бюджета. Василев има хора в Министерството на финансите, които му пускат сурови текстове, които се обсъждат. Той ги изопачава и пакетира като директни лъжи. Без никакви скрупули. Социопат, който разказа играта на държавния бюджет.

Не че и без него публичният дебат е на кой знае какво ниво, но деградацията, която се вихри във Фейсбук, стига до нови дъна с неговите енергични усилия.

Впрочем темата за домашната ракия се върти по едно и също време през есента поне от десетина години. Този малоумен сюжет не омръзва нито на медиите, нито на публиката, но това е положението.

В събота бях поканен на семинара на ПБ в Пампорово, за да им говоря за медии. Бил съм на много такива семинари – от СДС, през БСП и НДСВ до ДПС.

Това, което ми направи впечатление, е, че депутатите от ПБ са изключително адекватни и добре мотивирани.

Румен Радев знае много добре какво прави и как да го постигне. Говори и мисли като държавник, а тези дни ще го покаже с размах.

ПБ имат солидно мнозинство и ясна представа какво правят.

Това, което отстрани ми изглеждаше хаотично и иде нашенската музика, отвътре ми се видя по съвсем различен начин. Останах с изключително добро впечатление. Нямаше никаква простотия. Много от хората са със солидна лична биография – добър бизнес, прилична кариера и т.н. Има и десни, и леви, но преди всичко нормални.

С абсолютно точна ориентация за големите теми като войната в Украйна и Иран например. Това е рядкост за Европа – управляващата партия да притежава здрав разум по отношение на глобалните конфликти и промени.

Вярно е, че публичната среда в България е много разкаляна, но това и им казах – трябва да я приемат такава, каквато е, и да се съобразяват с нея.

Имат катастрофална медийна и пиар политика, което много скоро трябва да се поправи.

Нещата се променят бавно, но се променят. Дребнотемията ще доминират медийния дневен ред, но това е положението. Важното е, че нормализацията е необратима, а дребнотемията и писъците за домашната ракия и чушкопекът на ума ще стават все по-маргинални.