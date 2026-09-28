Явор Дачков: Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания

Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания. Всеки ден пуска някаква лъжа, която троловете на ПП-ДБ подемат в социалните мрежи.
Сега е с ракията, вчера беше с помилванията, утре ще е за бюджета. Василев има хора в Министерството на финансите, които му пускат сурови текстове, които се обсъждат. Той ги изопачава и пакетира като директни лъжи. Без никакви скрупули. Социопат, който разказа играта на държавния бюджет.
Не че и без него публичният дебат е на кой знае какво ниво, но деградацията, която се вихри във Фейсбук, стига до нови дъна с неговите енергични усилия.
Впрочем темата за домашната ракия се върти по едно и също време през есента поне от десетина години. Този малоумен сюжет не омръзва нито на медиите, нито на публиката, но това е положението.
В събота бях поканен на семинара на ПБ в Пампорово, за да им говоря за медии. Бил съм на много такива семинари – от СДС, през БСП и НДСВ до ДПС.
Това, което ми направи впечатление, е, че депутатите от ПБ са изключително адекватни и добре мотивирани.
Румен Радев знае много добре какво прави и как да го постигне. Говори и мисли като държавник, а тези дни ще го покаже с размах.
ПБ имат солидно мнозинство и ясна представа какво правят.
Това, което отстрани ми изглеждаше хаотично и иде нашенската музика, отвътре ми се видя по съвсем различен начин. Останах с изключително добро впечатление. Нямаше никаква простотия. Много от хората са със солидна лична биография – добър бизнес, прилична кариера и т.н. Има и десни, и леви, но преди всичко нормални.
С абсолютно точна ориентация за големите теми като войната в Украйна и Иран например. Това е рядкост за Европа – управляващата партия да притежава здрав разум по отношение на глобалните конфликти и промени.
Вярно е, че публичната среда в България е много разкаляна, но това и им казах – трябва да я приемат такава, каквато е, и да се съобразяват с нея.
Имат катастрофална медийна и пиар политика, което много скоро трябва да се поправи.
Нещата се променят бавно, но се променят. Дребнотемията ще доминират медийния дневен ред, но това е положението. Важното е, че нормализацията е необратима, а дребнотемията и писъците за домашната ракия и чушкопекът на ума ще стават все по-маргинални.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кокорчо
19:20 28.09.2026
2 Основен
Коментиран от #9, #28
19:21 28.09.2026
3 Ха ха
Коментиран от #39
19:22 28.09.2026
4 66666666666
19:23 28.09.2026
5 Евгени Минчев
Коментиран от #12
19:23 28.09.2026
6 Жена му е съветничка на наркойоца
19:23 28.09.2026
7 Напротив
Коментиран от #20
19:23 28.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сексолог
До коментар #2 от "Основен":Дачков и Волгин имат традиционна аналдолска сексуална ориентация?
Коментиран от #25
19:24 28.09.2026
10 Калтак
19:25 28.09.2026
11 Да ви
Всички предложения - секънд хенд БКП!
19:25 28.09.2026
12 Въпрос
До коментар #5 от "Евгени Минчев":Ти видя ли го ;))))
19:25 28.09.2026
13 Последния Софиянец
19:26 28.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хаха
19:29 28.09.2026
17 Ахъм
19:29 28.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Как е жена ти алкохолик мутант дачка
Коментиран от #43
19:30 28.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Курумбашев
19:31 28.09.2026
22 Някой
Яворе я по-добре ни кажи при това икономическо ембарго, как успяваш да си обръщаш рубрите в евро?
19:34 28.09.2026
23 Бившия собственик на ПИК - Недялков
Недялко Недялков нарече Явор Дачков „ренде, което дължи пари на половин София „.
„На мен ми дължи хиляди. Имам официални документи за 41500, но са повече.
Но кой ми е виновен, че съм му ги давал. Дачков е особено ренде, прилепващ се, умилкващ се и все му спират тока,
седят на тъмно, жена му щяла да го гони от в къщи. Обади ми се веднъж, че седи на тъмно в къщи с децата и ако мога да му заема 13000 лева. Е, дадох му и след това чета по вестниците къде са ми отишли парите – на страшен купон за Нова година в Париж. Дачков дължи пари на половин София. Беше се прилепил към Костов, след това към Алексей Петров, после мина към Станишев,
сега към президента Радев. Аз и пиано му купих, че му била детска мечта. Няма да забравя колко смешно беше, когато Алексей Петров приклякаше зад ъглите, за да не го види Дачков, че отново ще му иска заем.
Коментиран от #24
19:35 28.09.2026
24 Не само завличаше този мутант
До коментар #23 от "Бившия собственик на ПИК - Недялков":А и крадеше на едро. Е най после се уреди при мунчо а е в ИК на йотовица. Вижте добре кои са при нея
19:36 28.09.2026
25 Весело
До коментар #9 от "Сексолог":Дачков и Волгин се плякат за рубли.
19:37 28.09.2026
26 Лявото
19:37 28.09.2026
27 Ветропоказател
19:37 28.09.2026
28 АманДа
До коментар #2 от "Основен":Иска ви се, изтрещели и извратени пепейци - петроханци !!!
19:38 28.09.2026
29 Демократ
19:39 28.09.2026
30 Йода
19:39 28.09.2026
31 Гуру Гарабед
19:40 28.09.2026
32 Яворе
19:41 28.09.2026
33 дачков
19:42 28.09.2026
34 Явор Дачков
Коментиран от #40
19:42 28.09.2026
35 АСЕНЧО Е МНОГО ДОБЪР В ЛЕГЛОТО
19:43 28.09.2026
36 Пръдльо,
19:44 28.09.2026
37 Явор Дачков
19:44 28.09.2026
38 Горски
19:45 28.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ДАЧКОВ Е БИЛ ЮНОША БЛЕДЕН
До коментар #34 от "Явор Дачков":ПО ВРЕМЕТО НА ДС ............ ДС ОЩЕ ПРИ БАЙ ТОШО БЯХА ХАЙМАНИ И ПРОЙДОХИ И ГЛЕДАХА САМО ОТКЪДЕ ДА ОТКРАДНАТ НЕЩО ЗА СЪН ! ИМАШЕ И ЛОШИ ХОРА ТАМ И ТАКИВА ГИ ЛОВЯХА И ГИ ИЗЧИБВАХА ДОКАТО ИЗВЕДНЪЖ ВСИЧКИ СТАНАХА РАВНИ И СЪЩО ИЗЧИБАНИ ЗА ДА ДОЙДАТ ИСТИНСКИТЕ КРАДЦИ И МОШЕНИЦИ КОИТО И ДНЕС НЕ МОГАТ ДА ПИШАТ !
19:49 28.09.2026
41 ХАСЕН И ТОЙ Е ЗАВЪРШИЛ ХАРВАР
19:53 28.09.2026
42 И кьрави да бяхте
19:53 28.09.2026
43 Знам
До коментар #19 от "Как е жена ти алкохолик мутант дачка":Е,Явор Дачков е заслужил руснак,не може без пари да живее като робите българи.
19:55 28.09.2026
44 нормален
19:57 28.09.2026
45 АманДа
Коментиран от #47
19:59 28.09.2026
46 Бою каза
20:03 28.09.2026
47 Тролей
До коментар #45 от "АманДа":Я виж родословието на Дачката и жена му и тогава плямпай.
20:06 28.09.2026
48 Георги Ифандиев
Коментиран от #50
20:06 28.09.2026
49 Абсолютно
20:10 28.09.2026
50 Георги Ифандиев
До коментар #48 от "Георги Ифандиев":Атаките в „Диагноза“: Георги Ифандиев в своите предавания атакуваше Люба Кулезич също толкова ожесточено, колкото и Явор Дачков. По същия модел той твърдеше, че тя има сериозна номенклатурна обвързаност, като често споменаваше нейния произход, баща ѝ (арх. Чопан Кулезич) и роднинските ѝ връзки, за да доказва тезите си за „червената номенклатура“ в българските медии.
Коментиран от #53
20:10 28.09.2026
51 Сатана Z
20:12 28.09.2026
52 Точно и ясно
20:14 28.09.2026
53 Дачков поръчков журнглист
До коментар #50 от "Георги Ифандиев":През есента на 2009 г. Кристина Патрашкова и Явор Дачков (заедно със Зоя Димитрова, бивш говорител на ДАНС) напускат вестник „Гласове“ и основават новия седмичник вестник „Галерия“. Още от самото начало в публичното пространство става ясно, че проектът е силно свързан с фигурата на Алексей Петров – бивша барета, бизнесмен и по това време влиятелен съветник в ДАНС. ............. Дачков сега заработва и от очерняне на убитите в Петрохан, и Виктор Блъсков и Карбовски правят същото, на въженце при Боко и олигархията с магистрали и тунели убила рейнджърите. През февруари 2010 г. Алексей Петров е зрелищно арестуван в рамките на шумната МВР акция „Октопод“. От този момент нататък вестник „Галерия“, под ръководството на Патрашкова и с участието на Дачков, се превръща в основния медиен щит на Петров.
20:18 28.09.2026