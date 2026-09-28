Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Явор Дачков: Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания

Явор Дачков: Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания

28 Септември, 2026 19:19 1 141 53

  • ракия-
  • глоба-
  • явор дачков-
  • асен василев

Впрочем темата за домашната ракия се върти по едно и също време през есента поне от десетина години

Явор Дачков: Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания - 1
Facebook Facebook социална мрежа
Явор Дачков Явор Дачков журналист

Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания. Всеки ден пуска някаква лъжа, която троловете на ПП-ДБ подемат в социалните мрежи.

Сега е с ракията, вчера беше с помилванията, утре ще е за бюджета. Василев има хора в Министерството на финансите, които му пускат сурови текстове, които се обсъждат. Той ги изопачава и пакетира като директни лъжи. Без никакви скрупули. Социопат, който разказа играта на държавния бюджет.

Не че и без него публичният дебат е на кой знае какво ниво, но деградацията, която се вихри във Фейсбук, стига до нови дъна с неговите енергични усилия.

Впрочем темата за домашната ракия се върти по едно и също време през есента поне от десетина години. Този малоумен сюжет не омръзва нито на медиите, нито на публиката, но това е положението.

В събота бях поканен на семинара на ПБ в Пампорово, за да им говоря за медии. Бил съм на много такива семинари – от СДС, през БСП и НДСВ до ДПС.

Това, което ми направи впечатление, е, че депутатите от ПБ са изключително адекватни и добре мотивирани.

Румен Радев знае много добре какво прави и как да го постигне. Говори и мисли като държавник, а тези дни ще го покаже с размах.

ПБ имат солидно мнозинство и ясна представа какво правят.

Това, което отстрани ми изглеждаше хаотично и иде нашенската музика, отвътре ми се видя по съвсем различен начин. Останах с изключително добро впечатление. Нямаше никаква простотия. Много от хората са със солидна лична биография – добър бизнес, прилична кариера и т.н. Има и десни, и леви, но преди всичко нормални.

С абсолютно точна ориентация за големите теми като войната в Украйна и Иран например. Това е рядкост за Европа – управляващата партия да притежава здрав разум по отношение на глобалните конфликти и промени.

Вярно е, че публичната среда в България е много разкаляна, но това и им казах – трябва да я приемат такава, каквато е, и да се съобразяват с нея.

Имат катастрофална медийна и пиар политика, което много скоро трябва да се поправи.

Нещата се променят бавно, но се променят. Дребнотемията ще доминират медийния дневен ред, но това е положението. Важното е, че нормализацията е необратима, а дребнотемията и писъците за домашната ракия и чушкопекът на ума ще стават все по-маргинални.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кокорчо

    18 28 Отговор
    Трол с ник "Пеньоар" 😅

    19:20 28.09.2026

  • 2 Основен

    42 26 Отговор
    По-голям трол от Дачков е само Волгин.

    Коментиран от #9, #28

    19:21 28.09.2026

  • 3 Ха ха

    13 8 Отговор
    Изпреварил Явор, Мартин и Николай!!!

    Коментиран от #39

    19:22 28.09.2026

  • 4 66666666666

    18 16 Отговор
    ТИХО ЯЛОВ ПЕДАЛ

    19:23 28.09.2026

  • 5 Евгени Минчев

    15 25 Отговор
    Асен Василев е от нашите и е на другия бряг ..! Всички лордове го подкрепяме ..! Обществена тайна е че носи розово бельо..!

    Коментиран от #12

    19:23 28.09.2026

  • 6 Жена му е съветничка на наркойоца

    35 9 Отговор
    А В говори с факти, а Дачков вместо език има огромна баданарка и яко лъска

    19:23 28.09.2026

  • 7 Напротив

    37 14 Отговор
    Основен трол си ти руско мекере.

    Коментиран от #20

    19:23 28.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сексолог

    25 15 Отговор

    До коментар #2 от "Основен":

    Дачков и Волгин имат традиционна аналдолска сексуална ориентация?

    Коментиран от #25

    19:24 28.09.2026

  • 10 Калтак

    28 6 Отговор
    мръсен

    19:25 28.09.2026

  • 11 Да ви

    22 1 Отговор
    Такуовам и кампанията, да ви такуовам!
    Всички предложения - секънд хенд БКП!

    19:25 28.09.2026

  • 12 Въпрос

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Евгени Минчев":

    Ти видя ли го ;))))

    19:25 28.09.2026

  • 13 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Росен Миленов и Антон спасиха Шипка.

    19:26 28.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хаха

    8 17 Отговор
    Понитата розови тролчета, как са се активизирали да бранят г-жа Кокор🤣 Давайте петроханчета, можете повече😂

    19:29 28.09.2026

  • 17 Ахъм

    18 5 Отговор
    Ама верно ли? Като сте прости и правите глупости, някой друг ви е виновен, а? Защитникът на всичко руско се изказва, естествено

    19:29 28.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Как е жена ти алкохолик мутант дачка

    21 6 Отговор
    Съветник се уреди на мунча със заплата 9800 евро?! Преди мутанте беше завлякъл половин София с пари!? От пиар на костов ,след това на царя и доган накрая се уредихте с 10 хиляди еврака месечно ,а обикновените хорица с 1000 евро заплати мунчов алкохолизиран цървул

    Коментиран от #43

    19:30 28.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Курумбашев

    16 1 Отговор
    Следя предаването на Дачкови затова съм изненадан за високата оценка за управлението, при положение, че самият Дачков постави оценка "3 на релси" за управлението точно в събота в собственото си предаването при гостуването на Петър Курумбашев.

    19:31 28.09.2026

  • 22 Някой

    16 1 Отговор
    30 годишния трол вика дръжте трола, кариерата му започна още от времето на Иван Костов.

    Яворе я по-добре ни кажи при това икономическо ембарго, как успяваш да си обръщаш рубрите в евро?

    19:34 28.09.2026

  • 23 Бившия собственик на ПИК - Недялков

    16 4 Отговор
    „Явор Дачков е особено ренде. Дължи пари на половин София! „

    Недялко Недялков нарече Явор Дачков „ренде, което дължи пари на половин София „.
    „На мен ми дължи хиляди. Имам официални документи за 41500, но са повече.

    Но кой ми е виновен, че съм му ги давал. Дачков е особено ренде, прилепващ се, умилкващ се и все му спират тока,

    седят на тъмно, жена му щяла да го гони от в къщи. Обади ми се веднъж, че седи на тъмно в къщи с децата и ако мога да му заема 13000 лева. Е, дадох му и след това чета по вестниците къде са ми отишли парите – на страшен купон за Нова година в Париж. Дачков дължи пари на половин София. Беше се прилепил към Костов, след това към Алексей Петров, после мина към Станишев,

    сега към президента Радев. Аз и пиано му купих, че му била детска мечта. Няма да забравя колко смешно беше, когато Алексей Петров приклякаше зад ъглите, за да не го види Дачков, че отново ще му иска заем.

    Коментиран от #24

    19:35 28.09.2026

  • 24 Не само завличаше този мутант

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бившия собственик на ПИК - Недялков":

    А и крадеше на едро. Е най после се уреди при мунчо а е в ИК на йотовица. Вижте добре кои са при нея

    19:36 28.09.2026

  • 25 Весело

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Сексолог":

    Дачков и Волгин се плякат за рубли.

    19:37 28.09.2026

  • 26 Лявото

    1 3 Отговор
    Лявото: „Този, който отваря училище, затваря затвор.“ Дясното, пазарното: „Ако ние днес не даваме пари за хазарт, за наркотици, утре ще ги даваме за затвори.“ (сигурно затвори срещу антикапитализъм) Кандев е сложен за да осмее тази двойка - той и Гюров. Това е типично. Статуквото от което е и той и всички сини, искат Йотова да спечели. ЦЯЛОТО СТАТУКВО Е ОБЕДИНЕНО. Всички едри капиталисти, мафията, медиите, и ЦРУ-НАТО са за Радев и Йотова. На Н. Марков не вярвах 200%, на Ивелин не вярвах 75%, но като прочетох - че Виктория Василева е в листите му, първият път, и не му вярвам вече 300%. Пък и той го доказа. Както Костадинов преди години имаше 60% от гласовете, но го пишеха 10-15% и той не протестираше. ВСИЧКИ СА ЧЕНГЕТА И ИМА МНОГО ИНДИКАТОРИ, ЧЕ Е ТАКА. . Сложени да карикатурят опозиционното действие, както Сидеров. Ивелин е Бареков 2.0 и Яне Янев 2.0, Костадинов е Сидеров 2.0. ... Елитът който води България, и този на Русия, е издигнал консуматорството и луксът до божествена религия и олтар. Какво може да очакваме от такава постановка. Като в сериала за виното по БВТ, "гурмето е черешката смисълът на живота".. И ТОВА Е ПАРАДИГМАТА! Четете краят на Оруел роман за фермата на животните. БКП-ДС ЖИВКОВА НОМЕНКЛАТУРА са фарисеи и садукеи и Ирод, а САЩ са Пилат и Рим. И Алтернатива за Германия е за заблуда. Опозицията е най-силният страж на статуквото. ИЗФАБРИКУВАНАТА ОПОЗИЦИЯ, а то друга няма да допуснат, изфабрикуваната ще ги пререди и измести.

    19:37 28.09.2026

  • 27 Ветропоказател

    14 1 Отговор
    Това пиянде спеше с портрета на И.Кодтов под възглавницата сега станал прогресивен.

    19:37 28.09.2026

  • 28 АманДа

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "Основен":

    Иска ви се, изтрещели и извратени пепейци - петроханци !!!

    19:38 28.09.2026

  • 29 Демократ

    9 4 Отговор
    Изконна общочовешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    19:39 28.09.2026

  • 30 Йода

    14 5 Отговор
    Дачков дори не си заслужава да бъде коментиран,руска подлога.

    19:39 28.09.2026

  • 31 Гуру Гарабед

    12 5 Отговор
    Дачков е пропаднал пияница. Защо изобщо го публикувате??

    19:40 28.09.2026

  • 32 Яворе

    13 3 Отговор
    най- големият лъжец си ти! Увърташ се на всяка власт, то не бе Иван Костов, после Борисов, а сега Радев! И Наталия Киселова посъветва хората как. фа избегнат данъците за ракията. Сега Яворчо си се ориентираш към Йотова, нарко помилвачката!

    19:41 28.09.2026

  • 33 дачков

    10 5 Отговор
    е руско мекере

    19:42 28.09.2026

  • 34 Явор Дачков

    10 5 Отговор
    Е бил доносник на ДС

    Коментиран от #40

    19:42 28.09.2026

  • 35 АСЕНЧО Е МНОГО ДОБЪР В ЛЕГЛОТО

    4 8 Отговор
    НО ЗАЩО НЕ ИЗЛЕЗЕ НА ПЛОЩАДА КЪДЕТО НЕ СА САМО ОТ НЕГОВИЯ ПРАЙД !?

    19:43 28.09.2026

  • 36 Пръдльо,

    6 1 Отговор
    иди на протеста да видиш троловете от първа ръка да ги чуеш!

    19:44 28.09.2026

  • 37 Явор Дачков

    7 5 Отговор
    е rнyceн путинофил

    19:44 28.09.2026

  • 38 Горски

    4 6 Отговор
    За фалита на държавата трябва да отговаря Асенчо, а не там за някакви си консултации и ала бала бабини деветини. Дреме му на международния измамник Кокорчо. Торбите с кеш от Чаталджа отдавна са или в крипто или в топла офшорна зона. Е, първо Чехлю ни го трапоса с аферата Божурище после Мистър Кеш с Чаталджа, при Денко пуделите на Паскала, при Благо 6%-Пламенка за неизвестен депутат. Когато блокираш прокуратурата се случват такива неща безнаказано. Когато котките спят мишките играят. Измамничката,некадърничката и крадлата Ася ще е най хубавата булка при Бай Ставри.Чакат го с нетърпение.

    19:45 28.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ДАЧКОВ Е БИЛ ЮНОША БЛЕДЕН

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "Явор Дачков":

    ПО ВРЕМЕТО НА ДС ............ ДС ОЩЕ ПРИ БАЙ ТОШО БЯХА ХАЙМАНИ И ПРОЙДОХИ И ГЛЕДАХА САМО ОТКЪДЕ ДА ОТКРАДНАТ НЕЩО ЗА СЪН ! ИМАШЕ И ЛОШИ ХОРА ТАМ И ТАКИВА ГИ ЛОВЯХА И ГИ ИЗЧИБВАХА ДОКАТО ИЗВЕДНЪЖ ВСИЧКИ СТАНАХА РАВНИ И СЪЩО ИЗЧИБАНИ ЗА ДА ДОЙДАТ ИСТИНСКИТЕ КРАДЦИ И МОШЕНИЦИ КОИТО И ДНЕС НЕ МОГАТ ДА ПИШАТ !

    19:49 28.09.2026

  • 41 ХАСЕН И ТОЙ Е ЗАВЪРШИЛ ХАРВАР

    1 5 Отговор
    ЗА 2 СЕДМИЦИ КАТО КИРЛЬО И ПАРАПЕТКА - СЛЕДОВАТЕЛНО Е НЕГЪДАВ ДА СИ ИЗБЪРШЕ И ЗАДНИКА !

    19:53 28.09.2026

  • 42 И кьрави да бяхте

    5 2 Отговор
    пак щяхте да се усетите кой ви язди и не само вас, а и държавата! Дръжте се за опорката, че А.В "фалира държавата, докато ви връткат рундаците! Простотия до шия!

    19:53 28.09.2026

  • 43 Знам

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Как е жена ти алкохолик мутант дачка":

    Е,Явор Дачков е заслужил руснак,не може без пари да живее като робите българи.

    19:55 28.09.2026

  • 44 нормален

    2 4 Отговор
    да асенка е противен педал

    19:57 28.09.2026

  • 45 АманДа

    1 3 Отговор
    Опитах се да проследя коментарите, но просто не се издържа, толкова тро-лене не е имало преди, обиди, из-цепки, зло-бни и мало-умни подмятания и какво ли не. Целта е да се обърне "тренда" в мненията, макар и изкуствено и очевидно пла-тено. На пепейцине няма да им свършат финансовите инж-екции скоро, но пък ние имаме здрав разум и трудно ще ни объркат и пречупят накакви хора пре-зиращи всичко българско. Най-жалкото е, че са потомци на ком-унис-тически фамилии и вели-чия, които много се изплашиха, че ще изгубят приви-легиите си и се правят на пиш-ман демократи.

    Коментиран от #47

    19:59 28.09.2026

  • 46 Бою каза

    3 0 Отговор
    какво се набива на тъпо парче!

    20:03 28.09.2026

  • 47 Тролей

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "АманДа":

    Я виж родословието на Дачката и жена му и тогава плямпай.

    20:06 28.09.2026

  • 48 Георги Ифандиев

    2 1 Отговор
    Ифандиев в своите публикации и ефир лансира и поддържаше твърдението, че бащата на Явор Дачков – Илия Дачков, е бил секретар на партийната организация на БКП (партиен секретар) в завод „Буря“ в Габрово (известен завод за трикотаж от времето на социализма).Ифандиев, който твърдеше, че разполага с данни за партийното минало на семействотоСпоред твърденията на Георги Ифандиев в предаването „Диагноза“ и неговите публикации:Името му: Дядото се казва Дачко Илиев Николов.Версията на Ифандиев: Той твърдеше, че дядото е бил виден комунистически деец в село Славовица, който след 9 септември 1944 г. е оглавявал местната организация на БКП и е бил основен организатор на политическите репресии срещу членове на БЗНС (земеделци) в района.

    Коментиран от #50

    20:06 28.09.2026

  • 49 Абсолютно

    1 1 Отговор
    Някой обаче да види и тия от Боец, грачат като гарги

    20:10 28.09.2026

  • 50 Георги Ифандиев

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Георги Ифандиев":

    Атаките в „Диагноза“: Георги Ифандиев в своите предавания атакуваше Люба Кулезич също толкова ожесточено, колкото и Явор Дачков. По същия модел той твърдеше, че тя има сериозна номенклатурна обвързаност, като често споменаваше нейния произход, баща ѝ (арх. Чопан Кулезич) и роднинските ѝ връзки, за да доказва тезите си за „червената номенклатура“ в българските медии.

    Коментиран от #53

    20:10 28.09.2026

  • 51 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Браво,г-н Дачков.Мъжеложецът Асен е лъжлив πдераст.

    20:12 28.09.2026

  • 52 Точно и ясно

    0 0 Отговор
    Който е умен, умен си е, а тия тролове, протестъри, паветници и пр. са си чисто падение

    20:14 28.09.2026

  • 53 Дачков поръчков журнглист

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Георги Ифандиев":

    През есента на 2009 г. Кристина Патрашкова и Явор Дачков (заедно със Зоя Димитрова, бивш говорител на ДАНС) напускат вестник „Гласове“ и основават новия седмичник вестник „Галерия“. Още от самото начало в публичното пространство става ясно, че проектът е силно свързан с фигурата на Алексей Петров – бивша барета, бизнесмен и по това време влиятелен съветник в ДАНС. ............. Дачков сега заработва и от очерняне на убитите в Петрохан, и Виктор Блъсков и Карбовски правят същото, на въженце при Боко и олигархията с магистрали и тунели убила рейнджърите. През февруари 2010 г. Алексей Петров е зрелищно арестуван в рамките на шумната МВР акция „Октопод“. От този момент нататък вестник „Галерия“, под ръководството на Патрашкова и с участието на Дачков, се превръща в основния медиен щит на Петров.

    20:18 28.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове