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Внесени са две кандидатури за председател на федерацията по борба

Внесени са две кандидатури за председател на федерацията по борба

28 Септември, 2026 17:26 722 0

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Управителният съвет на федерацията подчертава, че самият факт на внесени кандидатури не предопределя провеждането на избор за нов председател

Внесени са две кандидатури за председател на федерацията по борба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В деловодството на Българската федерация по борба (БФ Борба) са внесени две кандидатури за председател на федерацията. Кандидатурите ще бъдат разгледани от извънредното Общо събрание, насрочено за 17 октомври 2026 г., при условие че изобщо се стигне до гласуване за нов председател.

Първата кандидатура е на Тодор Ангелов, издигнат от Спортен клуб по борба "Юнак-Локомотив" - Русе.

Втората кандидатура е на Мирослав Гочев, издигнат от шест клуба по борба – "Ангел Гочев" - Созопол, "Стефан Иванов" - Приморско, АСК "Сливен" - Сливен, "Загорец" - Нова Загора, "Бургас" - Бургас, и "Черноморец" - Бургас. Така кандидатурата на Мирослав Гочев към настоящия момент събира шест пъти повече клубна подкрепа от другата.

Двете кандидатури ще бъдат представени на вниманието на делегатите на извънредното Общо събрание и ще бъдат разгледани в съответствие с дневния ред и устава на БФ Борба.

Управителният съвет на федерацията подчертава, че самият факт на внесени кандидатури не предопределя провеждането на избор за нов председател. Това ще зависи от съответните процедури и решенията на Общото събрание.


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