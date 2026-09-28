Внесени са две кандидатури за председател на федерацията по борба

Опозицията в борбата издигна Тодор Ангелов за президент на БФ Борба с подкрепата на Ганчев и Йорданов

Инициативен комитет, ползващ се с подкрепата на бившите ръководители на Българската федерация по борба (БФ Борба) Гриша Ганчев и Валентин Йорданов, из ...