Атанас Рибарски ще води юношите старша възраст на България

9 Октомври, 2025 17:52 447 0

Той заменя на поста Тодор Симов

Атанас Рибарски ще води юношите старша възраст на България - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атанас Рибарски е новият селекционер на България U19. Той заменя на поста Тодор Симов. В щаба влизат като помощник-треньори Данаил Иванов и бившият капитан на България Васил Божиков, Пламен Петров ще отговаря за подготовката на вратарите, както и анализаторът Антонио Петков.

За последно Рибарски бе асистент в Ботев (Пловдив). Във визитката му влизат 7 години в Берое, където е и бил със статут на директор на академията, помощник-треньор и треньор на U19.

По-късно става част от ЦСКА 1948, където е асистент преди да изведе дублиращия отбор до шампионска титла във Mr.Bit Втора лига през сезон 2022/23. Рибарски печели бронзови медали с първия отбор на ЦСКА 1948, извежда тима до участие в Лигата на конференциите, където се изправя срещу румънския гранд ФКСБ.

Работил е като анализатор в щаба на Илиан Илиев в представителния отбор на България, бил е асистент и в Арда, а последната му работа като старши треньор е начело на Крумовград в efbet Лига.

Дебютът на новия щаб на България U19 е в Молдова, където предстоят два приятелски мача с домакините.


