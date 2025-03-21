Националният отбор на България до 19 години загуби от Ботев Враца

Националният отбор на България до 19 години отстъпи с 0:1 на Ботев (Враца) в приятелски мач, игран на стадион „Чавдар“ в Етрополе.

Единственото попадение в срещата бе дело на Даниел Генов, който се разписа в началото на второто полувреме.

Състав първо полувреме: 1. Кехайов, 5. Георгиев, 21. М. Димитров, 16. Аргиров, 19. Д. Димитров, 3. Борисов, 20. Марков, 8. Симеонов, 11. Каймаканов, 13. Идриз, 9. Гигов

Състав второ полувреме: 12. Смъркалев, 21. М. Димитров, 4. Николов, 2. Йорданов, 15. Петров, 20. Марков, 18. Пенев, 14. Найденов, 7. Гилов, 17. Джамов, 10. Найденов