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НСИ: През юни 2026 г. средната брутна работна заплата е 1 421 евро

НСИ: През юни 2026 г. средната брутна работна заплата е 1 421 евро

2 Октомври, 2026 13:26 500 10

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  • доход

През второто тримесечие на 2026 г. произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на 30 292.5 млн. евро по текущи цени според предварителните данни

НСИ: През юни 2026 г. средната брутна работна заплата е 1 421 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През юли 2026 г. е регистрирано намаление с 6.8% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2025 година. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 36.1%, и в преработващата промишленост - със 7.3%, докато нарастване се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 16.7%.

Календарно изгладените данни показват увеличение с 4.9% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2025 година. През юли 2026 г. в сравнение със същия месец на 2025 г. е регистрирано повишение с 9.5% при продукцията от строителство на сгради и с 5.0% при строителството на съоръжения. Понижение е отчетено при специализираните строителни дейности - с 0.2%.

През второто тримесечие на 2026 г. произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на 30 292.5 млн. евро по текущи цени според предварителните данни. На човек от населението се падат по 4 729.3 евро от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 0.860625 евро за 1 щатски долар БВП възлиза на 35 198.2 млн. долара и съответно на 5 495.2 долара на човек от населението.

Оборотът в търговията на дребно през юли 2026 г. нараства с 5.6% спрямо юли 2025 г., показват календарно
изгладените данни. В сравнение със същия месец на 2025 г. се наблюдава нарастване на оборота при всички големи групи: „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ - със 7.5%, „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 6.6%, и „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 4.1%.

За индивидуално потребление през второто тримесечие на 2026 г. са изразходвани 69.7% от произведения БВП.
Показателят се увеличава със 7.6% в реално изражение спрямо съответното тримесечие на 2025 година.

Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през второто тримесечие на 2026 г. е 23.0%. Показателят се увеличава с 8.4% в реално изражение спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни.

През юли 2026 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността е с 2.4 пункта под нивото си от април 2026 г. и достига 72.9% по данни от бизнес анкетите на НСИ. Общият брой на заетите лица през второто тримесечие на 2026 г. е 2 917.9 хил., от които 1 546.8 хил. мъже и 1 371.1 хил. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.0%, като
при мъжете този дял е 59.1%, а при жените - 47.4%. Безработните лица през второто тримесечие на 2026 г. са 107.1 хил., от които 65.2 хил. (60.9%) са мъже и 41.9 хил. (39.1%) - жени. Коефициентът на безработица е 3.5%, съответно 4.0% при мъжете и 3.0% при жените.

През второто тримесечие на 2026 г. спрямо второто тримесечие на 2025 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 9.9% (по предварителни данни). В индустрията увеличението е с 12.2%, в услугите - с 11.5%, а в строителството - с 8.5%.

През септември 2026 г. 31.2% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им, по данни от бизнес анкетите на НСИ. През юни 2026 г. средната брутна работна заплата е 1 421 евро - намалява с 0.9% в сравнение с предходния месец и се увеличава с 9.1% спрямо юни 2025 година.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    1 0 Отговор
    През юни 2028-ма г. средната брутна работна заплата ще е 1425 евро.

    13:31 02.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гробар

    6 1 Отговор
    Чорапа ща тегли още заеми.

    13:36 02.10.2026

  • 4 с. Орляк

    5 1 Отговор
    в София може да е толкова, но в останалата част на страната е не повече от 900 евро

    13:37 02.10.2026

  • 5 Сатана Z

    3 1 Отговор
    цифрите са без данъци и такси.Накрая се хващаш за макарите

    13:41 02.10.2026

  • 6 НСИ

    5 0 Отговор
    С поредните лъжи. Тия са имали предвид техните заплати.

    13:42 02.10.2026

  • 7 Най-лошото

    3 1 Отговор
    е, че тя се взима основно от тюфлеците в бюджетната сфера. Тези, които плащат данъци и формират брутния продукт получават по-малко.

    13:52 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    1 1 Отговор
    Ако извадите заплатите на министри, депутати, членове и друи полови органи в бордове и комисии, вредните отпадъци с пагони, разните държавни и общински агенции, служби и службички, и всички останали нищоправци, ядащи бадева парите на хората, знаете ли колко ще стане? Заплатата на тези, които всъщност изкарват парите, изтичащи към всичките горепосочени! А?

    14:05 02.10.2026

  • 10 Енергетик

    0 0 Отговор
    При Ковачки работиш на смени(дневна-нощна) за 800 евро нето.За Плевен става на въпрос.

    14:15 02.10.2026

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