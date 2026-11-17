ПСВ Айндховен е отправил първата си оферта към Наполи за Кевин Де Бройне. Нидерландският клуб е предложил около 2 милиона евро за 35-годишния белгийски полузащитник, съобщава NOS. Отговорът на италианския клуб все още не е известен, но се очаква Наполи да настоява за по-висока сума.

Де Бройне е заинтересован от преминаване в ПСВ. Причината е желанието му да живее отново в Белгия със семейството си, като Айндховен се намира на удобно разстояние. За да се стигне до сделка, белгиецът е готов да приеме значително намаление на заплатата си.

Полузащитникът премина в Наполи от Манчестър Сити през лятото на 2025 г. със свободен трансфер. Договорът му с италианския клуб е до юни 2027 г., което означава, че при евентуално споразумение трансферната сума ще бъде договорена между двата клуба, въпреки че контрактът му все още е в сила.

През настоящия сезон Де Бройне е изиграл 15 мача във всички турнири. В тях той е отбелязал 4 гола и е направил 2 асистенции. Така първата оферта на ПСВ поставя началото на разговори, но към този момент няма потвърдена договорка за трансфера.

Следващата стъпка зависи от позицията на Наполи по предложението от около 2 милиона евро. Италианският клуб може да приеме офертата, да я отхвърли или да поиска промяна в условията. ПСВ вече е показал конкретен интерес, а готовността на Де Бройне да намали възнаграждението си улеснява възможността за евентуално преминаване в Айндховен.