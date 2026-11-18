Не се очакват силни вторични трусове след земетресението с магнитуд 5,4 във Вранча, Румъния. В следващите дни обаче са възможни по-слаби разклащания с магнитуд между 2,5 и 3, заяви доц. Пламена Райкова от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е регистриран в 2:48 часа и е усетен в цяла Северна България. По-силно е било усещането в Русе, Варна и Плевен, а сигнали са постъпили още от Силистра, Шумен, Добрич, Велико Търново и Монтана. Има данни, че земетресението е било усетено слабо и в района на София.

„Земетресението е усетено в цяла Северна България. Много силно е усетено в градовете като Русе, Варна и Плевен“, каза доц. Пламена Райкова.

Епицентърът е бил на около 200 километра от Русе. Към момента няма данни за пострадали и материални щети в България.

Във Вранча са възможни по-слаби трусове

Според доц. Райкова силна вторична сеизмична активност не е характерна за тази зона. „Това не е необичайно явление. През няколко месеца там се регистрират по-силни земетресения с магнитуд 4“, посочи тя. По думите ѝ през миналия месец във Вранча е регистриран трус с магнитуд 4,7.

Отделно земетресение е отчетено и в района на Смолян. То е било с магнитуд 3,7, регистрирано е в 3:16 часа и е усетено слабо в Смолян и околностите. Трусът не е свързан със земетресението във Вранча.

„За момента там се наблюдава слаба локална активност, от порядъка на 3,3 и 3,7 са няколко събития“, каза Райкова.

В събота в същия район също е регистрирано земетресение с магнитуд 3,7.

Източници: bntnews.bg