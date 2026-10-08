Новини
Спорт »
Световен футбол »
Германски национал за Роналдо: Като не се пенсионираш сам, го прави някой друг

Германски национал за Роналдо: Като не се пенсионираш сам, го прави някой друг

8 Октомври, 2026 14:29 837 2

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • португалия-
  • дитмар хаман

41-годишният нападател напусна състава на "селесао", след като селекционерът Жорже Жезус реши да не го пусне на терена за мача от Лигата на нациите срещу Норвегия на 27 септември

Германски национал за Роналдо: Като не се пенсионираш сам, го прави някой друг - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият германски национал Дитмар Хаман коментира ситуацията около Кристиано Роналдо в националния отбор на Португалия и подкрепи селекционера на иберийците Жоржи Жезус. 41-годишният нападател напусна състава на "селесао", след като селекционерът Жорже Жезус реши да не го пусне на терена за мача от Лигата на нациите срещу Норвегия на 27 септември.

"Винаги съм следил националния отбор на Португалия с голям интерес, защото те имат невероятни играчи. Тимът щеше да има доста по-голям шанс за успех в последните три турнира, ако Роналдо не беше титуляр. Когато един футболист пропусне възможността да се пенсионира или да напусне, някой друг трябва да вземе това решение. Треньорът го направи, а то трябваше да се случи отдавна", каза Дитмар Хаман, цитиран от „Скай Спортс“.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фифа

    3 0 Отговор
    Мара да се придържа към статиите за победите на Украйна и Зеленски, че футбола не и е сила - 41-годишният нападател напусна състава на "селесао". Селесао=Португалия го знам, да.

    Коментиран от #2

    14:41 08.10.2026

  • 2 😀😀😀😀

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фифа":

    Може пък да е играл за Бразилия без да разберем 🤔🤔🤔🤔

    14:45 08.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове