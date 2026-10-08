Германски национал за Роналдо: Като не се пенсионираш сам, го прави някой друг

Бившият германски национал Дитмар Хаман коментира ситуацията около Кристиано Роналдо в националния отбор на Португалия и подкрепи селекционера на иберийците Жоржи Жезус. 41-годишният нападател напусна състава на "селесао", след като селекционерът Жорже Жезус реши да не го пусне на терена за мача от Лигата на нациите срещу Норвегия на 27 септември.

"Винаги съм следил националния отбор на Португалия с голям интерес, защото те имат невероятни играчи. Тимът щеше да има доста по-голям шанс за успех в последните три турнира, ако Роналдо не беше титуляр. Когато един футболист пропусне възможността да се пенсионира или да напусне, някой друг трябва да вземе това решение. Треньорът го направи, а то трябваше да се случи отдавна", каза Дитмар Хаман, цитиран от „Скай Спортс“.