Новини
Спорт »
Бг футбол »
Едуард Йорданеску е сред кандидатите за селекционер на България

Едуард Йорданеску е сред кандидатите за селекционер на България

8 Октомври, 2026 15:12 430 3

  • едуард йорданеску-
  • българия-
  • национален отбор-
  • цска-
  • лига на нациите-
  • александър димитров-
  • атанас рибарски-
  • румъния-
  • легия варшава

Румънският специалист има добре познато име за българския футбол

Едуард Йорданеску е сред кандидатите за селекционер на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият наставник на ЦСКА и бивш селекционер на Румъния Едуард Йорданеску е сред имената, които се обсъждат за нов старши треньор на българския национален отбор. Това съобщава румънското издание „GSP“, според което специалистът може да се завърне в България, този път начело на представителния ни тим.

Интересът към Йорданеску идва на фона на незадоволителното представяне на България в Лигата на нациите. След изиграването на първите четири срещи „лъвовете“ са събрали 4 точки и заемат третата позиция в група С4. Пред националния отбор са Исландия и Естония.

Слабите резултати доведоха и до промяна на треньорския пост. След нулевото равенство срещу Естония в Пловдив Александър Димитров се раздели с националния отбор, а временно неговите функции пое Атанас Рибарски. Българският тим продължава търсенето на постоянен вариант за селекционер, като сред обсъжданите кандидатури е именно Йорданеску.

Румънският специалист има добре познато име за българския футбол. Той вече е работил у нас, след като през 2016 г. пое ЦСКА. Йорданеску застана начело на „червените“ в края на август и остана на поста до края на ноември същата година.

По-сериозната част от треньорската му кариера обаче е свързана с националния отбор на Румъния. Йорданеску прекара две години и половина начело на румънската селекция, преди да приключи престоя си на поста.

Последното му назначение беше в Полша. През втората половина на 2025 г. специалистът води Легия Варшава, но престоят му в клуба продължи само няколко месеца. В момента Йорданеску е без постоянен ангажимент, което би улеснило евентуални преговори с Българския футболен съюз.

Пред националния ни отбор предстоят още два мача от настоящото издание на Лигата на нациите. На 13 ноември България ще приеме Исландия, а три дни по-късно – на 16 ноември, „лъвовете“ ще гостуват на Естония.

Тези двубои ще бъдат важни за крайното класиране в групата, но и за бъдещето на националния отбор, който се очаква да има нов постоянен селекционер.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    2 1 Отговор
    Значи щом е през 2016г е бил треньор на МЕНТЕТО.

    15:26 08.10.2026

  • 2 Даскал

    1 1 Отговор
    Да сте виждали един осмокласник тука? Има да се явява на две поправки за тройка.

    15:26 08.10.2026

  • 3 Съгласен

    0 0 Отговор
    Не, не съм съгласен. Искам Рудолф Витлачил.

    15:48 08.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове