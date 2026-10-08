Едуард Йорданеску е сред кандидатите за селекционер на България

Бившият наставник на ЦСКА и бивш селекционер на Румъния Едуард Йорданеску е сред имената, които се обсъждат за нов старши треньор на българския национален отбор. Това съобщава румънското издание „GSP“, според което специалистът може да се завърне в България, този път начело на представителния ни тим.

Интересът към Йорданеску идва на фона на незадоволителното представяне на България в Лигата на нациите. След изиграването на първите четири срещи „лъвовете“ са събрали 4 точки и заемат третата позиция в група С4. Пред националния отбор са Исландия и Естония.

Слабите резултати доведоха и до промяна на треньорския пост. След нулевото равенство срещу Естония в Пловдив Александър Димитров се раздели с националния отбор, а временно неговите функции пое Атанас Рибарски. Българският тим продължава търсенето на постоянен вариант за селекционер, като сред обсъжданите кандидатури е именно Йорданеску.

Румънският специалист има добре познато име за българския футбол. Той вече е работил у нас, след като през 2016 г. пое ЦСКА. Йорданеску застана начело на „червените“ в края на август и остана на поста до края на ноември същата година.

По-сериозната част от треньорската му кариера обаче е свързана с националния отбор на Румъния. Йорданеску прекара две години и половина начело на румънската селекция, преди да приключи престоя си на поста.

Последното му назначение беше в Полша. През втората половина на 2025 г. специалистът води Легия Варшава, но престоят му в клуба продължи само няколко месеца. В момента Йорданеску е без постоянен ангажимент, което би улеснило евентуални преговори с Българския футболен съюз.

Пред националния ни отбор предстоят още два мача от настоящото издание на Лигата на нациите. На 13 ноември България ще приеме Исландия, а три дни по-късно – на 16 ноември, „лъвовете“ ще гостуват на Естония.

Тези двубои ще бъдат важни за крайното класиране в групата, но и за бъдещето на националния отбор, който се очаква да има нов постоянен селекционер.