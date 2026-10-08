Нов скандал в Реал Мадрид: играчи стигнаха до физическа саморазправа в съблекалнята

Сериозно напрежение отново се е породило в съблекалнята на Реал Мадрид, твърди испанското радио „Cadena SER“. Според информацията между двама футболисти на тима е избухнал конфликт, който е прераснал във физическа саморазправа.

Медията не разкрива самоличността на замесените играчи, но посочва, че ситуацията в съблекалнята на „кралския клуб“ далеч не е спокойна. Според информацията старши треньорът Жозе Моуриньо изпитва сериозни затруднения да наложи необходимата дисциплина и да овладее напрежението между своите футболисти.

Това не е първият подобен случай в състава на Реал Мадрид в последно време. В края на миналия сезон се появиха информации за сериозен конфликт между Федерико Валверде и Орелиен Чуамени, който също е стигнал до физическа саморазправа. Въпреки случилото се двамата продължиха да бъдат част от състава на испанския гранд.

Според „Cadena SER“ напрежението около отбора не се ограничава единствено до отношенията между футболистите. През тази седмица Моуриньо е провел разговор и с една от основните звезди на Реал – Килиан Мбапе.

Португалският специалист е призовал френския нападател да бъде по-внимателен и дискретен по отношение на личния си живот. Моуриньо е изразил притеснение, че постоянният обществен интерес към случващото се около Мбапе допълнително засилва медийното внимание към отбора и създава напрежение около самия футболист.

Според испанското радио подобна ситуация не помага за спокойната атмосфера в съблекалнята, която и без това е разклатена от вътрешни конфликти.

Така вместо вниманието да бъде насочено изцяло към представянето на терена, Реал Мадрид отново е в центъра на слухове за проблеми между футболистите и напрежение вътре в отбора. Пред Моуриньо стои задачата да възстанови дисциплината и добрия климат в съблекалнята, ако иска тимът да запази концентрацията си върху целите през сезона.