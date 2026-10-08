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Сестри Стоеви без проблеми към четвъртфиналите във Вантаа

Сестри Стоеви без проблеми към четвъртфиналите във Вантаа

8 Октомври, 2026 16:48 434 0

  • габриела стоева-
  • стефани стоева-
  • бадминтон-
  • вантаа-
  • българия

Петкратните европейски шампионки записаха категоричен успех над италиански тандем

Сестри Стоеви без проблеми към четвъртфиналите във Вантаа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Третите поставени Габриела и Стефани Стоеви продължават уверено напред на турнира по бадминтон от категория Супер 500 във Вантаа, Финландия.

Петкратните европейски шампионки записаха категоричен успех над италианките Мартина Корзини и Ема Пичинин с 21:10, 21:7, който им осигури място на четвъртфиналите.

Българският тандем контролираше двубоя от самото начало и не остави почти никакви шансове на своите съпернички. Стоеви бързо натрупаха преднина и в двата гейма, а убедителното им представяне доведе до комфортна победа.

Съперничките на българките в следващия кръг ще станат ясни след двубоя между китайките Бао и Цао и тандема Михалски (Германия) / Шулц (Дания).

Турнирът във Вантаа е с награден фонд от 500 хиляди долара.


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