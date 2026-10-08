Сестри Стоеви без проблеми към четвъртфиналите във Вантаа

Третите поставени Габриела и Стефани Стоеви продължават уверено напред на турнира по бадминтон от категория Супер 500 във Вантаа, Финландия.

Петкратните европейски шампионки записаха категоричен успех над италианките Мартина Корзини и Ема Пичинин с 21:10, 21:7, който им осигури място на четвъртфиналите.

Българският тандем контролираше двубоя от самото начало и не остави почти никакви шансове на своите съпернички. Стоеви бързо натрупаха преднина и в двата гейма, а убедителното им представяне доведе до комфортна победа.

Съперничките на българките в следващия кръг ще станат ясни след двубоя между китайките Бао и Цао и тандема Михалски (Германия) / Шулц (Дания).

Турнирът във Вантаа е с награден фонд от 500 хиляди долара.