Перо Антич нападна ЛеБрон Джеймс: „Той съсипа НБА“

Бившият баскетболист на ЛукОйл Академик Перо Антич отправи остри критики към една от най-големите звезди в историята на НБА – ЛеБрон Джеймс.

44-годишният Антич, който има и български паспорт, е трикратен шампион в Евролигата. Македонецът има и два сезона в НБА с екипа на Атланта Хоукс, където игра между 2013 и 2015 г.

Антич гостува в подкаста на Жао Миле и не спести негативното си мнение за Джеймс, който често е сравняван с легенди като Майкъл Джордан и Коби Брайънт.

„Вече не мога да гледам НБА. Сравняват ЛеБрон с Джордан и Коби. Как така? Той е като малко момиче – винаги иска нещо, после симулира нарушения и се оплаква. ЛеБрон съсипа НБА в известен смисъл. Това е моето мнение“, заяви Антич.

Бившият играч посочи и две конкретни причини за критиките си към четирикратния шампион на НБА.

„Първо – преследва рекорда за най-много отбелязани точки нарочно, така че никой никога да не може да го настигне. Второ – иска синът му да играе с него. Според мен не така би трябвало да се случват нещата“, добави Антич.

Перо Антич прекара значителна част от кариерата си в Европа, където спечели три титли в Евролигата, преди да направи крачка към НБА и да запише два сезона с Атланта.