Ювентус се насочва към млад талант на Сасуоло

Ювентус засилва интереса си към полузащитника на Сасуоло Дарил Бакола и обмисля да отправи оферта за 18-годишния талант още през януарския трансферен прозорец, съобщава италианското издание Gazzetta dello Sport.

Сериозна роля за евентуалната сделка може да изиграе генералният директор на „бианконерите“ Джовани Карневали. Той е бил част от стратегията на Сасуоло, когато клубът привлича Бакола от Олимпик Марсилия през февруари, а сега има желание да доведе младия футболист в Торино.

Бакола, който ще навърши 19 години в края на ноември, вече е считан за един от перспективните млади френски таланти. Според информацията към него има очаквания един ден да бъде част от националния отбор на Франция под ръководството на Зинедин Зидан.

В Ювентус са наясно, че времето може да се окаже решаващо. Колкото по-дълго клубът изчаква с евентуален трансфер, толкова по-вероятно е цената на Бакола да се увеличи.

Допълнителен проблем за „бианконерите“ може да бъде конкуренцията от английската Висша лига, тъй като интересът към младия полузащитник се очаква да нараства през следващите месеци.