Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА обяви целия щаб на Маркус Гиздол

ЦСКА обяви целия щаб на Маркус Гиздол

8 Октомври, 2026 20:39 601 0

  • цска-
  • маркус гиздол-
  • райнер видмайер-
  • якоб браун-
  • ивайло иванов-
  • христо янев-
  • футбол-
  • efbet лига

Райнер Видмайер и Якоб Браун ще бъдат помощници на старши треньора

ЦСКА обяви целия щаб на Маркус Гиздол - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА официално сформира треньорския щаб на новия си наставник Маркус Гиздол, който беше представен начело на „червените“ в понеделник.

Германският специалист ще работи с двама свои сънародници – Райнер Видмайер и Якоб Браун, които ще бъдат негови помощници.

За треньор на вратарите е назначен Ивайло Иванов. До момента той работеше основно с втория отбор на ЦСКА, но беше част от екипа на Даниел Моралес, докато последният временно водеше представителния тим след оставката на Христо Янев.

Гиздол ще разполага и с двама кондиционни специалисти – Костадин Джоргов и Георги Петров.

В щаба влизат още двама анализатори – Мартин Стоянов и Мартин Митов.

Така новият старши треньор ще има екип от общо седем специалисти, с които ще започне работата си начело на „армейците“.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове