ЦСКА обяви целия щаб на Маркус Гиздол

ЦСКА официално сформира треньорския щаб на новия си наставник Маркус Гиздол, който беше представен начело на „червените“ в понеделник.

Германският специалист ще работи с двама свои сънародници – Райнер Видмайер и Якоб Браун, които ще бъдат негови помощници.

За треньор на вратарите е назначен Ивайло Иванов. До момента той работеше основно с втория отбор на ЦСКА, но беше част от екипа на Даниел Моралес, докато последният временно водеше представителния тим след оставката на Христо Янев.

Гиздол ще разполага и с двама кондиционни специалисти – Костадин Джоргов и Георги Петров.

В щаба влизат още двама анализатори – Мартин Стоянов и Мартин Митов.

Така новият старши треньор ще има екип от общо седем специалисти, с които ще започне работата си начело на „армейците“.