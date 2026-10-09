Джокович ще потърси Синер след контузията: Знам колко трудно е завръщането

Новак Джокович възнамерява да се свърже с Яник Синер, след като италианецът обяви, че ще пропусне остатъка от сезона заради възпаление на коляното. Сръбската тенис легенда сподели, че разбира колко трудно е възстановяването след сериозна травма, тъй като самият той е преминавал през подобни изпитания в кариерата си.

Синер, който има пет титли от Големия шлем, не е играл от юли, когато победи Александър Зверев на финала на „Уимбълдън“. Впоследствие италианецът се оттегли от Откритото първенство на САЩ заради проблем с дясното коляно, а по-късно стана ясно, че няма да се завърне на корта до края на годината.

„Не съм се свързвал с Яник, откакто се контузи. Видях новината едва преди два дни, така че ще говоря с него, за да разбера как е. Като човек, преминал през сериозни контузии в кариерата си, знам какво означава това“, заяви Джокович.

Сърбинът си припомни и тежкия период през 2017 година, когато заради остри болки в десния лакът беше принуден да прекрати участието си в турнирите до края на сезона. Тогава той се подложи на операция, която остава единствената голяма хирургическа интервенция в кариерата му.

„Претърпях операция – единствената голяма операция, която съм имал. Затова знам колко трудно е завръщането“, обясни носителят на 24 титли от Големия шлем.

Според Джокович възстановяването не е свързано единствено с физическото състояние на спортиста. Психологическата страна също играе важна роля, особено когато става въпрос за травма на коляното.

„Има и психически момент. Излизаш на корта и се питаш дали наистина си напълно възстановен и можеш да се движиш свободно. Когато става въпрос за коляното, това влияе на всичко – на всяко едно движение“, коментира още сръбският тенисист.

Отсъствието на Синер ще се отрази на заключителната част от сезона. Италианецът няма да участва на турнирите от сериите „Мастърс“ в Шанхай и Париж, няма да играе и на Финалния турнир на ATP. Освен това той няма да може да помогне на Италия в заключителната фаза на Купа „Дейвис“, където страната ще преследва нов трофей.

„Със сигурност тенисът усеща липсата му“, подчерта Джокович, който продължава участието си в Шанхай и се готви за двубоя си срещу Хуберт Хуркач във втория кръг.

Междувременно големият съперник на Синер – Карлос Алкарас, също премина през продължително отсъствие заради контузия на дясната китка. Испанецът пропусна четири месеца и половина от сезона, но се завърна с титла от турнира в Япония и продължава участието си в Шанхай.

Докато Алкарас отново набира скорост, Синер ще трябва да се съсредоточи върху възстановяването си. Предстоящите месеци ще бъдат решаващи за подготовката му за следващия сезон.