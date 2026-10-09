Жозе Моуриньо към журналистите: Ако феновете освиркват Мбапе, това ще е победа за вас

Старши треньорът на Реал Мадрид - Жозе Моуриньо говори на пресконференция преди утрешния мач с Виляреал на „Бернабеу“ от 8-ия кръг на Ла Лига. На нея той защити Килиан Мбапе от нападките за поведението му, след като напусна лагера на френския национален отбор заради контузия. Нападателят първо бе забелязан в клуб с приятелката си, а после се показа в социалните мрежи на колело, въпреки че по-рано Моуриньо бе наложил забрана да се карат велосипеди.

„Виляреал е труден съперник, отбор на ниво Шампионска лига. Играе много добре, макар че все още да няма точките, които представянето му заслужава. След загубата в последния ни мач трябва да вземем трите точки. Не беше лесно. Тук останахме с петима играчи, докато останалите се присъединяваха постепенно след мачовете за националните си отбори“, започна Моуриньо.

След това той бе затрупан с въпроси за Мбапе, на които отговори подробно, но преди това не пропусна да пусне стрела към журналистите, които засипаха с критики френския нападател.

„Ако така виждате нещата, тогава това е победа за вас. Има толкова много истории във футбола напоследък, които биха могли да подхранят работата ви – случаят с Ман Сити, ситуацията с Кристиано и треньора на Португалия. Авно обаче това не е достатъчно - Мадрид си е Мадрид, винаги имате нужда да се създаде нещо от нищото.

Всичко, което се изписа и изговори за Мбапе, е абсурдно. Да си футболист е професия, която ангажира всичките 24 часа на денонощието. Всяко действие в личния живот неизбежно води до последствия. Футболистът също е човек. Може да допусне грешка тук-там... Но винаги носи чувство за отговорност.

По време на паузата за националните отбори играчите на Реал Мадрид демонстрираха професионализъм за пример. Работихме усърдно, за да им осигурим подходящи условия. Всичко беше планирано перфектно, включително периодите за почивка. Контузените играчи идваха в тренировъчния комплекс „Валдебебас“, преминаваха прегледи и продължаваха възстановяването си.

Вземете например Арда Гюлер. Той се контузи в последния мач и аз му дадох два дни почивка.

Що се отнася до историята с Мбапе, ще ви кажа, че той беше тук, премина преглед, а след това замина, за да потърси второ медицинско мнение относно проблеми с коляното, които не можеха да бъдат пренебрегнати. След това идва процесът на възстановяване, чиито детайли всъщност не са ваша работа, както и склонността на някои хора да търсят проблеми там, където ги няма.

Първо беше историята с нощния клуб. Но това не беше клуб, а модерно парижко заведение, където се провеждаше частно събитие. След това дойде случката с велосипеда в Швейцария – хотелът просто предоставя колела, за да може човек да стигне до спа зоната или общите помещения по непринуден и спокоен начин.

Има и дребни инциденти, като този с Дийн Хаусен. Той просто седеше в колата пред къщата на Тиаго Питарч и пишеше съобщение, а го изкараха едва ли не престъпник. Просто е абсурдно.

Искате история? Ето ви една история: за първи път от доста време насам Реал Мадрид не даде нови жертви на контузии през октомври. Единствените играчи в лазарета са тези, които се контузиха още през миналия сезон. Ето това е хубава новина, но на вас не ви харесва, нали.

Не е нужно да си Айнщайн, за да разбереш, че целта на всичко това е да се настроят феновете срещу Мбапе. И ако той бъде освиркан, това ще бъде победа победа за вас.

Надявам се обаче, че „Бернабеу“ е способен да бъде справедлив, а това означава интелигентен - да четеш между редовете и да разбираш динамиката и целите. Обещавам ви следното: ако играч на Мадрид не се държи като футболист на Реал Мадрид, ако не изпълнява задълженията си като играч или гражданин, няма да видите този играч на резервната скамейка. Няма да можете да го освирквате. Той ще си бъде у дома. Няма да му дам шанс да седне на скамейката. А Мбапе утре ще играе“, категоричен бе Моуриньо.

Той разкри още, че участието на Феде Валверде е под въпрос, докато Едер Милитао твърдо е извън състава, защото се нуждае от още няколко седмици, за да се върне в игра. Треньорът говори и за формата на Винисиус.

„Това, което ме натъжава, е, че той иска да бъде в най-добрата си форма, да печели мачовете и да прави разликата на терена. Боли ме да го виждам в такова състояние, особено знаейки, че той е един изключителен млад човек, който работи невероятно усърдно, за да се върне в играта. Дали ще продължи да играе, докато отново намери формата си, или ще дойде момент, в който ще остане на резервната скамейка? Ще видим.

Никога не бих критикувал истинските фенове на Реал, изпитвам единствено уважение към тях. Но сърцето ми се къса, когато един млад човек като него не е онзи „извънземен“ Вини, когото познаваме и да виждам как хората, повлияни от мнозина от вас, не го подкрепят. Той заслужава подкрепа. Той не иска нищо друго, освен да бъде онзи Вини, който е донесъл толкова много радост на верните привърженици на Реал“, завърши Моуриньо.