Френски журналист обясни причините, поради които Мбапе обмисля да напусне Реал Мадрид

Случващото се със звездата на Реал Мадрид и Франция Килиан Мбапе е тема на разговори в европейския футбол в последните дни. След няколко противоречиви инцидента, които поставиха под въпрос ангажимента му към клубния тим, той е подложен на наблюдение. Сега информации от Франция сочат, че в зависимост от развитието на събитията, голмайсторът може да реши да напусне "Бернабеу".

Популярният френски журналист от „RMC Sport“ Даниел Риоло обясни причините, поради които бившият ас на ПСЖ може да реши да се премести другаде след края на сезона.

„Той създава впечатлението, че не го е грижа за нищо, сякаш е в свой собствен свят. Притеснява се за това, което е открил в Реал Мадрид, защото отборът не е това, което си е представял с идването на Моуриньо. Тимът е същият като миналата година, със същите проблеми. Няма нищо ново“, коментира Риоло.

"Не е нормално да напускаш френския национален отбор, за да ходиш по клубове с приятелката си, да се появяваш с колело, когато треньорът ти казва, че е забранено. Не е добро послание към всички фенове на Реал Мадрид. Мисля, че е възможно Килиан да си тръгне. Ако няма отбора, който иска, мисля, че е възможно. Не мисля, че е доволен от всичко, което се случва този сезон. Но поведението му, за мен, е много проблематично. Той живее на друга планета. Как е възможно да ходиш по клубове и да караш колело, след като си се контузил?“, добави журналистът.

Риоло смята, че друга причина, която може да доведе до напускането на Мбапе, е, че клубът не го е подкрепил в кандидатурата му за „Златната топка“: „Напълно възможно е да не му е харесало това, което Реал Мадрид направи. Защото е смятал, че традицията на клуба винаги е била да помага на играчите си да спечелят „Златната топка“, а този път не беше така... В миналото мисля, че Мадрид е подкрепял повече играчите си, които бяха кандидати. И тази година не ми се струваше същото".