Почина легендата на НФЛ Майк Дитка

Легендата на НФЛ Майк Дитка почина на 86 години, съобщи семейството му. Бившият играч и треньор на „Чикаго Беърс“ остава една от най-разпознаваемите фигури в историята на американския футбол.

„С дълбока тъга съобщаваме за кончината на нашия любим съпруг, баща, дядо и приятел Майк Дитка“, се казва в изявлението на семейството. „Докато светът го познаваше като член на Залата на славата, легендарен треньор и лидер на шампионския отбор на „Чикаго Беърс“, за нас той беше сърцето на семейството ни.“

Името Дитка и пътят към НФЛ

Дитка е роден като Майкъл Дитка на 18 октомври 1939 г. в Карнеги, Пенсилвания, и израства в близкия индустриален град Аликуипа. Баща му е с украински произход, а фамилията Дичко е променена на Дитка, тъй като била трудна за произнасяне в Съединените щати.

Той започва пътя си в американския футбол в университета „Питсбърг“, където играе и в защита, и в нападение. „Чикаго Беърс“ го избират под номер 5 в драфта през 1961 г. Още в първия си сезон Дитка записва 58 приема за 1076 ярда и 12 тъчдауна, като става първият тайт енд с повече от 1000 приемащи ярда в дебютен сезон в НФЛ.

Три шампионски титли в три различни роли

Като играч Дитка печели шампионската титла на НФЛ с „Чикаго Беърс“ през 1963 г. Той играе още за „Филаделфия Ийгълс“ и „Далас Каубойс“, а през 1988 г. става първият тайт енд, въведен в Залата на славата на професионалния американски футбол.

Дитка печели Супербоул XII като помощник-треньор на „Далас Каубойс“, а като старши треньор извежда „Чикаго Беърс“ до титлата в Супербоул XX. На 26 януари 1986 г. неговият отбор побеждава „Ню Инглънд Пейтриътс“ с 46:10. Тимът завършва редовния сезон с 15 победи и само една загуба.

Така Дитка става един от едва двамата души в историята на НФЛ, спечелили Супербоул като играч, помощник-треньор и старши треньор. „Той промени позицията на тайт енда и по-късно изведе „Беърс“ до единствената им титла в Супербоул“, отбеляза Асошиейтед прес.

След края на треньорската си кариера Дитка работи като телевизионен анализатор, участва в реклами и се превръща в символ на Чикаго. През 2013 г. номер 89 е изваден от употреба от „Чикаго Беърс“.

Източници: apnews.com, chicago.suntimes.com