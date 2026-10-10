Макенроу: Най-добрите американски спортисти играят футбол

Джон Макенроу смята, че американският тенис губи част от най-добрите млади спортисти заради популярността на американския футбол, баскетбола и футбола. Седемкратният шампион от Големия шлем посочи достъпността и цената на тениса като основни пречки пред развитието на спорта в САЩ.

„Най-добрите спортисти играят американски футбол, баскетбол, а в някои случаи и футбол“, заяви Макенроу в интервю за Tennis365. По думите му тенисът е по-достъпен в други държави, особено в Европа, докато в САЩ много семейства трудно могат да поемат разходите, свързани с тренировките и състезанията.

„В нашата страна, казано направо, достъпността е голям проблем. Тенисът е скъп“, каза бившият номер 1 в света. Той добави, че в американската спортна система най-талантливите деца често се насочват към дисциплини с по-широка училищна и финансова подкрепа.

Дългото чакане за нов американски шампион

Коментарът на Макенроу идва на фона на продължаващата липса на американски шампион при мъжете в турнирите от Големия шлем. Анди Родик остава последният представител на САЩ, спечелил такава титла. Той триумфира на Откритото първенство на САЩ през 2003 г.

Бен Шелтън беше близо до прекъсването на серията през тази година. Американецът достигна финала в Ню Йорк, но загуби от Александър Зверев. Германецът спечели мача в четири сета, а Шелтън не успя да стане първият американски мъж с титла от Големия шлем след Родик.

Въпреки това Макенроу посочи именно Шелтън като американския тенисист с най-голям шанс да спечели голям трофей. Легендата на тениса смята, че младият американец е сред играчите, които могат да върнат страната в битката за най-престижните титли.

Макенроу: Не става дума само за резултатите

Макенроу е спечелил седем титли от Големия шлем на сингъл и общо 17 в кариерата си. Той не обяснява трудностите на американския тенис единствено с липсата на достатъчно силни професионалисти, а с начина, по който децата стигат до спорта.

Според него проблемът започва още преди талантливите състезатели да изберат професионална кариера. Ако достъпът до тенис бъде разширен, повече деца ще могат да тренират редовно и да развият уменията си, вместо да отпаднат заради финансови ограничения или да се насочат към друга дисциплина.

Така според Макенроу въпросът за следващия американски шампион не е само спортен. Той е свързан и с това кои деца получават възможност да стигнат до корта.

Източници: sports.yahoo.com, tennis365.com