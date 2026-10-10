Новини
Спорт »
Зимни спортове »
София Годжа пропуска старта на сезона в Зьолден
  Тема: Известни личности

София Годжа пропуска старта на сезона в Зьолден

10 Октомври, 2026 12:47 387 2

  • софия годжа-
  • алпийски ски-
  • световна купа-
  • зьолден-
  • вирусна инфекция

Италианката продължава възстановяването си след вирусна инфекция и все още няма срок за завръщане в състезанията

София Годжа пропуска старта на сезона в Зьолден - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

София Годжа ще пропусне първия старт от новия сезон в алпийските ски – гигантския слалом в Зьолден на 24 октомври. Италианската олимпийска шампионка продължава да се възстановява след вирусна инфекция, която я принуди да прекъсне тренировъчния си лагер в Ушуая, Аржентина.

„Стоя по-добре, тенденцията е положителна“, каза Годжа по време на медийно събитие на Италианската федерация по зимни спортове в Милано. Тя обаче уточни, че все още е уморена и не може да определи кога ще бъде готова отново за стартове.

Симптомите прекъснаха подготовката

По думите на Годжа инфекцията е предизвикала тремори, силни ставни болки и сериозна отпадналост. Тя е била забавена в движенията, имала е затруднения с говора и се е чувствала некоординирана върху ските. Заради здравословните проблеми е пропуснала съществена част от подготовката си за новия сезон.

„Може да отнеме от 10 дни до месец и половина“, заяви Годжа, цитирана от италианската информационна агенция АНСА. Скиорката не е поела конкретен ангажимент за завръщане, като посочи, че първата ѝ цел е да възстанови напълно физическата си и нервната си форма.

Подготовката продължава в Америка

Годжа възнамерява да насочи усилията си към тренировъчен лагер в Америка, след като възстановяването ѝ позволи да се върне към пълноценни занимания. Тя подчерта, че този случай се различава от предишните ѝ отсъствия, свързани с травми, при които сроковете за възстановяване са били по-предвидими.

Отсъствието ѝ ще бъде вторият сериозен удар за италианския отбор още в началото на сезона. Федерика Бриньоне също няма да участва в Зьолден, тъй като продължава възстановяването си след операция на левия крак. Двете италианки не са посочили дата за завръщане в стартовете от Световната купа.

Източници: reuters.com, ansa.it, rainews.it


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А аз

    1 0 Отговор
    Съм много щастлив, че съм пропуснал София Годжа!
    Още плюя в пазвата и цвъркам на ушите!

    12:50 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове