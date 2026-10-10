София Годжа пропуска старта на сезона в Зьолден

София Годжа ще пропусне първия старт от новия сезон в алпийските ски – гигантския слалом в Зьолден на 24 октомври. Италианската олимпийска шампионка продължава да се възстановява след вирусна инфекция, която я принуди да прекъсне тренировъчния си лагер в Ушуая, Аржентина.

„Стоя по-добре, тенденцията е положителна“, каза Годжа по време на медийно събитие на Италианската федерация по зимни спортове в Милано. Тя обаче уточни, че все още е уморена и не може да определи кога ще бъде готова отново за стартове.

Симптомите прекъснаха подготовката

По думите на Годжа инфекцията е предизвикала тремори, силни ставни болки и сериозна отпадналост. Тя е била забавена в движенията, имала е затруднения с говора и се е чувствала некоординирана върху ските. Заради здравословните проблеми е пропуснала съществена част от подготовката си за новия сезон.

„Може да отнеме от 10 дни до месец и половина“, заяви Годжа, цитирана от италианската информационна агенция АНСА. Скиорката не е поела конкретен ангажимент за завръщане, като посочи, че първата ѝ цел е да възстанови напълно физическата си и нервната си форма.

Подготовката продължава в Америка

Годжа възнамерява да насочи усилията си към тренировъчен лагер в Америка, след като възстановяването ѝ позволи да се върне към пълноценни занимания. Тя подчерта, че този случай се различава от предишните ѝ отсъствия, свързани с травми, при които сроковете за възстановяване са били по-предвидими.

Отсъствието ѝ ще бъде вторият сериозен удар за италианския отбор още в началото на сезона. Федерика Бриньоне също няма да участва в Зьолден, тъй като продължава възстановяването си след операция на левия крак. Двете италианки не са посочили дата за завръщане в стартовете от Световната купа.



Източници: reuters.com, ansa.it, rainews.it