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Барселона прегази Хетафе и записа осма поредна победа

Барселона прегази Хетафе и записа осма поредна победа

10 Октомври, 2026 21:58 633 0

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Каталунците спечелиха с 3:0 и останаха едноличен лидер в Ла Лига с пълен актив от 24 точки

Барселона прегази Хетафе и записа осма поредна победа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Барселона продължи безгрешния си старт в испанската Ла Лига, след като победи Хетафе с 3:0 в мач от осмия кръг. Успехът е осми пореден за състава на Ханзи Флик, който остана едноличен лидер в класирането с пълен актив от 24 точки.

Домакините поведоха още във 2-ата минута. Антъни Гордън се разписа за първи път с екипа на Барселона и даде ранен аванс на каталунците.

В 30-ата минута Габриел Жезус удвои преднината след груба грешка в защитата на Хетафе. Нападателят отне топката в опасна зона, освободи си пространство и завърши атаката с точен удар.

Крайният резултат беше оформен в 73-тата минута. Жул Кунде засече прецизно центриране на Ламин Ямал и отбеляза третия гол за Барселона.

Статистиката отрази превъзходството на домакините. Барселона владееше топката в 82 процента от времето и отправи 22 удара към вратата на съперника, докато Хетафе не успя да намери начин да преодолее защитата на каталунците.

Барселона увеличи аванса си на върха

След осем изиграни кръга Барселона е начело с 24 точки. Атлетико Мадрид има 19 точки, Бетис е с 16, а Реал Мадрид заема четвъртата позиция с 15 точки преди домакинството си срещу Виляреал.

В останалите изиграни срещи от кръга Атлетико Мадрид победи Алавес с 2:1, а Малага и Еспаньол завършиха 1:1. Двубоят между Райо Валекано и Атлетик Билбао беше прекратен.

Останалите мачове от кръга са насрочени за неделя и понеделник. Сред тях са срещите Елче – Селта Виго, Бетис – Осасуна, Расинг Сантандер – Валенсия и Леванте – Севиля.

Източници: bta.bg


Испания
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