НБЛ: ЦСКА започна с победа, Балкан спечели във Враца

ЦСКА започна с победа завръщането си в Националната баскетболна лига. В първия кръг „червените“ се наложиха над Политехника със 100:95 в равностоен мач, в който нито един от двата отбора не успя да се откъсне трайно в резултата.

Резултатът по части беше 25:24, 23:24, 26:23 и 26:24. По-малко от минута преди края ЦСКА поведе с 99:90 и удържа преднината си до последната сирена. Мартин Русев беше най-резултатен за победителите с 24 точки, 9 борби и 5 асистенции. Нана Антуи-Боасиако добави 23 точки и 13 борби, Александър Александров завърши с 19 точки и 9 борби, а Иван Димитров реализира 15 точки.

За Политехника Васил Попов вкара 24 точки, а Ландън Гласпър се отчете с 23 точки и 5 асистенции. Така ЦСКА започна с успех първия си сезон сред най-добрите отбори в мъжкия баскетбол след завръщането си в елита.

Балкан спечели убедително във Враца

Шампионът Балкан стартира защитата на титлата си с категорична победа като гост на Ботев 2012 във Враца – 91:66. Домакините спечелиха първата четвърт с 24:23, но ботевградският тим направи силна втора част и се оттегли на почивката с аванс от 51:38.

Балкан продължи да увеличава разликата след паузата и стигна до успех с 25 точки. Петима баскетболисти на гостите завършиха с двуцифрен точков актив. Александър Стоименов беше най-резултатен с 18 точки, Павлин Иванов отбеляза 14, Дейвид Оквера – 11, а Константин Тошков и Николай Грозев добавиха по 10. Мартин Сотиров остана на една борба от „дабъл-дабъл“, след като записа 9 точки и 9 борби.

За Ботев 2012 Маркайлън Фрийман реализира 30 точки, а Кристиян Василев завърши с 14 точки и 8 борби.

Миньор започна с 22 точки разлика

Миньор Перник разгроми Шумен със 123:101. Домакините решиха мача още в първата четвърт, която спечелиха с 36:18, а до края не позволиха на съперника да заличи натрупаната разлика.

Георги Боянов беше най-полезен за Миньор с 30 точки и 8 борби. Джърмайн Хед добави 21 точки и 8 асистенции, а Алекс Уандие реализира 20 точки. За Шумен най-резултатен беше Майк Адеунми с 26 точки.

На 11 октомври са насрочени още три срещи от кръга: Спартак Плевен – Локомотив Пловдив, Ботев Академик (Пловдив) – Берое (Стара Загора) и Ямбол – Рилски спортист (Самоков). На 12 октомври Левски ще приеме Черно море.

Източници: bnrnews.bg