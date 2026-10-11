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Монако изпусна два гола аванс срещу Тулуза

Монако изпусна два гола аванс срещу Тулуза

11 Октомври, 2026 03:46, обновена 11 Октомври, 2026 03:48 378 0

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Лидерът в Лига 1 завърши 2:2 у дома, след като Тулуза изравни през второто полувреме

Монако изпусна два гола аванс срещу Тулуза - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Монако изпусна преднина от два гола срещу Тулуза и завърши 2:2 в домакински мач от шестия кръг на Лига 1. Равенството остави монегаските на върха в класирането с 14 точки.

Домакините решиха изхода на първото полувреме в своя полза. Едан Диоп откри резултата в 29-ата минута, а Матис Аблин покачи на 2:0 в 38-ата минута.

Тулуза реагира веднага след почивката. Каспер Тенгстедт намали изоставането от дузпа в 48-ата минута, а Сион Опонг възстанови равенството в 59-ата минута.

След спечелената точка Тулуза заема 13-о място с 6 пункта. Монако запази лидерската си позиция, въпреки че не успя да задържи аванса си от първата част.

Източници: focus-news.net


Франция
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