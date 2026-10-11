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Спортът по ТВ в неделя (11 октомври)

Спортът по ТВ в неделя (11 октомври)

11 Октомври, 2026 07:55 631 1

  • футбол-
  • волейбол-
  • тенис-
  • формула 1-
  • голф-
  • баскетбол

Ето какво може да гледате по телевизията през днешния ден

Спортът по ТВ в неделя (11 октомври) - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, четвърти ден Евроспорт 2
07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2
09.50 Мото 3, Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
11.15 Мото 2, Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
13.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
13.00 Мото GP, Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
13.00 Баскетбол, Реал – Манреса Диема спорт 2
13.30 Комо – Рома МАХ Спорт 3
14.00 Саутхемптън – Портсмут Нова спорт
14.45 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Рим, прескачане на препятствия Евроспорт 2
15.00 Септември – Дунав Диема спорт
15.00 Елче – Селта МАХ Спорт 4
15.00 Формула 1, Гран при на Сингапур Диема спорт 3
16.00 Лацио – Монца МАХ Спорт 3
16.00 Кристъл Палас – Нотингам Диема спорт 2
16.00 Хъл – Евертън Нова спорт
16.00 Колоездене: Париж тур, мъже Евроспорт 1
17.15 Реал Сосиедад – Депортиво МАХ Спорт 4
17.15 Спортна стрелба: Европейско първенство в Малакаса, трап, мъже Евроспорт 2
17.30 Черно море – Левски Диема спорт
18.00 Баскетбол, Баскония – Ховентус Нова спорт
18.30 Ливърпул – Манчестър Сити Диема спорт 2
18.30 Фрайбург – Шалке Диема спорт 3
19.00 Сасуоло – Милан МАХ Спорт 3
19.30 Бетис – Осасуна МАХ Спорт 4
20.00 ЦСКА 1948 – ЦСКА Диема спорт
20.00 НФЛ, Грийн Бей – Чикаго МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол, Барселона – Валенсия Нова спорт
21.00 Олимпиакос – Панатинайкос Диема спорт 3
21.45 Каляри – Ювентус МАХ Спорт 3
21.45 Троа – Марсилия Диема спорт 2
22.00 Сантандер – Валенсия МАХ Спорт 4
22.00 Наскар, състезание в Шарлът МАХ Спорт 1
23.20 НФЛ, Сиатъл – Сан Франциско МАХ Спорт 2


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 0 Отговор
    Както пишете цялото име на цска 1948 така пишете и цялото име на МЕНТЕТО, доведения Литекс,който играе с лиценза на Етрополе.

    08:15 11.10.2026

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