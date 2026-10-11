Спортът по ТВ в неделя (11 октомври)

Борисов и Цветанов: Когато да напомниш, че още си в тренда е по-важно от националната сигурност

Понякога политическите гафове са просто повод за ирония. Друг път обаче те поставят много по-сериозни въпроси. Последните публични изяви на Бойко Бори ...