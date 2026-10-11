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Кенеди Роно спечели маратона на София (ОБНОВЕНА)
  Тема: Български спортни успехи

Кенеди Роно спечели маратона на София (ОБНОВЕНА)

11 Октомври, 2026 12:30 2 100 5

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Уини Джебет бе най-бърза при жените

Кенеди Роно спечели маратона на София (ОБНОВЕНА) - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кенийските бегачи окупираха призовите места в класическия маратон на София, след като Кенеди Кипкемой Роно спечели надпреварата при мъжете с време 2:15:21 часа, а Уини Джебет триумфира при жените с нов рекорд на трасето от 2:27:50 часа.

43-ото издание на Wizz Air София маратон привлече рекорден брой участници. Повече от 12 000 бегачи се включиха в различните дистанции през двата състезателни дни, а над 2000 от тях бяха чужденци от 70 държави.

Роно отново спечели в София

Кенеди Кипкемой Роно финишира първи в класическия маратон с резултат 2:15:21 часа. Кениецът изпревари сънародника си Питър Мурити Вахоме, който завърши за 2:16:43 часа. Бронзовото отличие заслужи Хилари Кипчумба с време 2:18:01 часа.

Тримата кенийци, заедно с мароканеца Мохамед Шаабуд, се откъснаха от останалите още в началото на състезанието. Вахоме опита атака във втората половина на дистанцията и успя да натрупа преднина от над 10 секунди.

Решаващ се оказа 35-ият километър. Вахоме изпита затруднения и намали темпото, което позволи на Роно да излезе начело и да задържи лидерството до финала. Победителят остана само на 17 секунди от рекорда на трасето.

Роно познава добре българските трасета. През миналата година той спечели полумаратона в София, а през 2026 г. триумфира и в маратона на Стара Загора.

Джебет постави нов рекорд при жените

Подобен развой имаше и състезанието при дамите. Кенийките заеха първите три места, като Уини Джебет спечели с 2:27:50 часа и подобри досегашния рекорд на трасето с повече от пет минути.

Стела Чепкорир започна изключително силно и при преминаването на 21-вия километър имаше преднина от над три минути. След 35-ия километър обаче темпото ѝ спадна и Джебет я изпревари.

Чепкорир финишира втора с 2:35:00 часа, а миналогодишната победителка Челангат Санг остана трета с 2:35:18 часа.

Кольо Райчинов и Маринела Нинева бяха най-бързи от българите

Кольо Райчинов се представи най-добре от българските състезатели при мъжете, като зае деветото място с време 2:29:32 часа. Ветеранът Шабан Мустафа завърши десети с 2:32:33 часа, а Симеон Диловски се нареди на 11-а позиция с 2:33:31 часа.

При жените Маринела Нинева финишира шеста с резултат 2:43:11 часа.

Кенийски подиуми и в полумаратона

Представителите на Кения доминираха и в състезанията на 21,1 километра. При мъжете Алберт Кипкорир Тонуи спечели с време 1:05:02 часа. Втори завърши 21-годишният Джон Чеге Ваверу с 1:05:38 часа, а трети се нареди Бонифейс Мбуру Мунгай с 1:07:19 часа.

Най-добре от българите се представи Николай Кауфман от „Етър“ (Велико Търново), който зае петото място с 1:07:44 часа. Още четирима българи попаднаха в топ 10 – Петър Борисов завърши шести, Николай Стойчев осми, Методи Георгиев девети, а Йоан Магеров десети.

При жените победителка стана Карен Чепкемой Чепквони с 1:16:34 часа. След нея финишираха Долфин Кемунто Нягака с 1:17:07 часа и Естер Какури с 1:19:29 часа. Българката Симона Неделчева се нареди четвърта с 1:25:25 часа.

Над 12 000 участници превърнаха маратона в спортен празник

Стартът на класическата дистанция бе даден на площад „Александър Батенберг“ пред Националната галерия от Любомир Ганев – вицепрезидент на Българския олимпийски комитет и председател на Българската федерация по волейбол, Анатоли Илиев – главен организатор на маратона, и представителката на Wizz Air Дорка Церепи.

Началото на полумаратона бе дадено от Димитър Шалъфов, председател на фондация „София – европейска столица на спорта“, и евродепутата Андрей Ковачев.

Призьорите бяха наградени от Любомир Ганев, спортния директор на маратона Милица Мирчева и заместник-кмета на София Георги Клисурски.

Тазгодишното издание отбеляза рекорд по брой стартирали участници – над 12 000 души преминаха по улиците и булевардите на столицата, с около 4000 повече спрямо предходната есен. Само в двете дълги дистанции в неделя стартираха над 5000 бегачи. В новата щафета 2х21 километра се включиха повече от 120 души, а корпоративните регистрации надхвърлиха 150 отбора.

По трасето бяха организирани осем подкрепителни пункта и още един на финала. Девет музикални сцени допринесоха за атмосферата, а над 300 доброволци помогнаха за провеждането на събитието.

Със своята международна популярност и рекорден брой участници Wizz Air София маратон продължава да затвърждава позициите си сред значимите спортни събития в региона и да привлича все повече любители на бягането от България и чужбина.

Следващото, 44-то издание на Софийския маратон, е планирано за 9 и 10 октомври 2027 г.

Източници: bta.bg


София / България
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  • 1 гост

    9 0 Отговор
    Впървия момент помислих че са сложили венец на бронзова статуя и Любо Ганев я тупа по гърба.

    12:35 11.10.2026

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    9 1 Отговор
    И при мъжете, и при жените победители са африканци. Кенийците са си класика в жанра от много време насам. Само шебекът вдясно на снимката можеше да го пропуснете.

    12:59 11.10.2026

  • 3 Най добрите

    3 1 Отговор
    ЗА БАЙ ГАНЯ БЕГАЧИ НЯМА ЛИ НЕЩО ИЛИ ТАМ НЯМА КАК ДА КОПНАТ ДАЛАВЕРА НЕЩО?

    13:01 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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