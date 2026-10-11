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Станка Златева: Няма да се откажа от мандата си
  Тема: Български спортни успехи

Станка Златева: Няма да се откажа от мандата си

11 Октомври, 2026 17:26 929 8

  • станка златева-
  • българска федерация по борба-
  • извънредно общо събрание-
  • борба-
  • спортно управление

Президентът на БФ Борба призова клубовете да отхвърлят петте точки на извънредното Общо събрание на 17 октомври

Станка Златева: Няма да се откажа от мандата си - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Станка Златева заяви, че няма да се откаже от мандата си като президент на Българската федерация по борба и ще продължи да изпълнява програмата, с която е избрана през 2025 г. Извънредното Общо събрание на федерацията е насрочено за 17 октомври в София, а в дневния му ред са включени пет точки.

„Въпреки бруталния натиск върху мен и хората, които работят с мен, няма да се откажа от мандата и програмата, с която бях избрана за председател“, заяви Златева.

Тя призова клубовете да гласуват против всички предложения на събранието. Според публикуваната позиция целта е да бъде спряно противопоставянето и да се продължи работата за клубовете, националните отбори и младите състезатели.

Спорът около делото за несъстоятелност

В изявлението си Златева твърди, че на 4 септември 2026 г. срещу федерацията е заведено търговско дело № 20261100901357, с което се иска обявяването ѝ в несъстоятелност. Тя подчертава, че според нея няма влязъл в сила съдебен акт, установяващ вземане на трети лица към БФ Борба.

Златева свързва претендираните задължения с управлението на федерацията от Христо Маринов и с участието на Гриша Ганчев в Управителния съвет. Тези твърдения са част от политическата позиция на настоящия президент и не представляват установени със съдебен акт факти.

До извънредното събрание се стигна след съдебна процедура, свързана с искане на клубове за свикване на форум, на който да бъде обсъдено бъдещето на ръководството. Софийският апелативен съд е дал ход на процедурата, а събранието е насрочено за 17 октомври от 10:30 часа в зала „Аула Максима“ на Националната спортна академия „Васил Левски“.

Какво предстои на 17 октомври

Сред основните въпроси са освобождаването на председателя и Управителния съвет, изборът на ново ръководство и приемането на нов устав. За поста са заявени кандидатури, сред които тази на Тодор Ангелов, а по-късно беше обявена и кандидатурата на бившия селекционер на женския национален отбор Мирослав Гочев.

Златева заяви, че не защитава личен интерес, а програмата си за развитие на българската борба. Сред посочените от нея приоритети са укрепване на клубовете, централизирана подготовка на националните отбори, подкрепа за децата и младите състезатели и възстановяване на авторитета на българската школа.

Източници: bta.bg, flagman.bg, focus-news.net


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно така

    17 1 Отговор
    Цял живот си градила име сега името ти краде за теб

    Коментиран от #4

    17:33 11.10.2026

  • 2 Както дойде така и ще си отидеш

    20 3 Отговор
    Шопара те назначи,но вече няма думата.

    17:40 11.10.2026

  • 3 Станке, ще се откажеш

    15 4 Отговор
    или ще те откажат.
    Келепирът приключи!

    Коментиран от #6

    17:56 11.10.2026

  • 4 Така е, но

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Точно така":

    Тя е протеже на депесарските крадци, начело с Угоен Пеевски и няма разрешение да се откаже. Длъжна е да заделя по нещо за тези крадци.

    Коментиран от #8

    18:07 11.10.2026

  • 5 тепих

    9 0 Отговор
    Жадна за власт,нисък образователен ценз,никаква обща култура,никакъв административен и управленски опит,на границата на етническата дискриминация ,никога не станала олимпийски шампион,впрочем ,като бившия й треньор ,заловена в лъжа и без всякакво достойнство!
    Идеална за началник!
    Сега ми е ясно и защо е имало заметресение в Крушаре

    18:16 11.10.2026

  • 6 Станка:

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Станке, ще се откажеш":

    Приключи, приключа, ама това са много пари. Далаверата не е за изпускане

    18:28 11.10.2026

  • 7 Кой крив,

    1 0 Отговор
    кой прав, не знам. Искат се качества да си шампион от ранга на Станка, ама да управляваш, не е като да пехливанстваш. Е, това не може да го разбере господжата.

    18:43 11.10.2026

  • 8 Подобно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Така е, но":

    на бившата шефка на БОК. Не, че настоящата е стока.

    18:45 11.10.2026

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