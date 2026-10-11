Станка Златева: Няма да се откажа от мандата си

Станка Златева заяви, че няма да се откаже от мандата си като президент на Българската федерация по борба и ще продължи да изпълнява програмата, с която е избрана през 2025 г. Извънредното Общо събрание на федерацията е насрочено за 17 октомври в София, а в дневния му ред са включени пет точки.
„Въпреки бруталния натиск върху мен и хората, които работят с мен, няма да се откажа от мандата и програмата, с която бях избрана за председател“, заяви Златева.
Тя призова клубовете да гласуват против всички предложения на събранието. Според публикуваната позиция целта е да бъде спряно противопоставянето и да се продължи работата за клубовете, националните отбори и младите състезатели.
Спорът около делото за несъстоятелност
В изявлението си Златева твърди, че на 4 септември 2026 г. срещу федерацията е заведено търговско дело № 20261100901357, с което се иска обявяването ѝ в несъстоятелност. Тя подчертава, че според нея няма влязъл в сила съдебен акт, установяващ вземане на трети лица към БФ Борба.
Златева свързва претендираните задължения с управлението на федерацията от Христо Маринов и с участието на Гриша Ганчев в Управителния съвет. Тези твърдения са част от политическата позиция на настоящия президент и не представляват установени със съдебен акт факти.
До извънредното събрание се стигна след съдебна процедура, свързана с искане на клубове за свикване на форум, на който да бъде обсъдено бъдещето на ръководството. Софийският апелативен съд е дал ход на процедурата, а събранието е насрочено за 17 октомври от 10:30 часа в зала „Аула Максима“ на Националната спортна академия „Васил Левски“.
Какво предстои на 17 октомври
Сред основните въпроси са освобождаването на председателя и Управителния съвет, изборът на ново ръководство и приемането на нов устав. За поста са заявени кандидатури, сред които тази на Тодор Ангелов, а по-късно беше обявена и кандидатурата на бившия селекционер на женския национален отбор Мирослав Гочев.
Златева заяви, че не защитава личен интерес, а програмата си за развитие на българската борба. Сред посочените от нея приоритети са укрепване на клубовете, централизирана подготовка на националните отбори, подкрепа за децата и младите състезатели и възстановяване на авторитета на българската школа.
Източници: bta.bg, flagman.bg, focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно така
Коментиран от #4
17:33 11.10.2026
2 Както дойде така и ще си отидеш
17:40 11.10.2026
3 Станке, ще се откажеш
Келепирът приключи!
Коментиран от #6
17:56 11.10.2026
4 Така е, но
До коментар #1 от "Точно така":Тя е протеже на депесарските крадци, начело с Угоен Пеевски и няма разрешение да се откаже. Длъжна е да заделя по нещо за тези крадци.
Коментиран от #8
18:07 11.10.2026
5 тепих
Идеална за началник!
Сега ми е ясно и защо е имало заметресение в Крушаре
18:16 11.10.2026
6 Станка:
До коментар #3 от "Станке, ще се откажеш":Приключи, приключа, ама това са много пари. Далаверата не е за изпускане
18:28 11.10.2026
7 Кой крив,
18:43 11.10.2026
8 Подобно
До коментар #4 от "Така е, но":на бившата шефка на БОК. Не, че настоящата е стока.
18:45 11.10.2026