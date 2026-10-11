Станка Златева: Няма да се откажа от мандата си

Станка Златева заяви, че няма да се откаже от мандата си като президент на Българската федерация по борба и ще продължи да изпълнява програмата, с която е избрана през 2025 г. Извънредното Общо събрание на федерацията е насрочено за 17 октомври в София, а в дневния му ред са включени пет точки.

„Въпреки бруталния натиск върху мен и хората, които работят с мен, няма да се откажа от мандата и програмата, с която бях избрана за председател“, заяви Златева.

Тя призова клубовете да гласуват против всички предложения на събранието. Според публикуваната позиция целта е да бъде спряно противопоставянето и да се продължи работата за клубовете, националните отбори и младите състезатели.

Спорът около делото за несъстоятелност

В изявлението си Златева твърди, че на 4 септември 2026 г. срещу федерацията е заведено търговско дело № 20261100901357, с което се иска обявяването ѝ в несъстоятелност. Тя подчертава, че според нея няма влязъл в сила съдебен акт, установяващ вземане на трети лица към БФ Борба.

Златева свързва претендираните задължения с управлението на федерацията от Христо Маринов и с участието на Гриша Ганчев в Управителния съвет. Тези твърдения са част от политическата позиция на настоящия президент и не представляват установени със съдебен акт факти.

До извънредното събрание се стигна след съдебна процедура, свързана с искане на клубове за свикване на форум, на който да бъде обсъдено бъдещето на ръководството. Софийският апелативен съд е дал ход на процедурата, а събранието е насрочено за 17 октомври от 10:30 часа в зала „Аула Максима“ на Националната спортна академия „Васил Левски“.

Какво предстои на 17 октомври

Сред основните въпроси са освобождаването на председателя и Управителния съвет, изборът на ново ръководство и приемането на нов устав. За поста са заявени кандидатури, сред които тази на Тодор Ангелов, а по-късно беше обявена и кандидатурата на бившия селекционер на женския национален отбор Мирослав Гочев.

Златева заяви, че не защитава личен интерес, а програмата си за развитие на българската борба. Сред посочените от нея приоритети са укрепване на клубовете, централизирана подготовка на националните отбори, подкрепа за децата и младите състезатели и възстановяване на авторитета на българската школа.

Източници: bta.bg, flagman.bg, focus-news.net