Димитър Кузманов влезе в основната схема на „Чалънджър 125" в Олбия

Димитър Кузманов се класира за основната схема на сингъл на тенис турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Чалънджър 125" в Олбия (Италия), който е с награден фонд 203 900 евро.

Поставеният под №4 в схемата на квалификациите българин победи във втория кръг Матяш Черни от Чехия с 6:3, 6:2 за час и 32 минути игра.

Кузманов спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 в първия сет, а във втората част поведе с 5:1 по пътя към крайната победа.



Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски ще участва в надпреварата на двойки. На старта българинът и Филип Печонка от Полша ще срещнат американците Натаниел Ламънс и Джаксън Уитроу.