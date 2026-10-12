Барса без четирима за Галатасарай – Флик взе 22-ма в Истанбул

Барселона ще бъде без четирима футболисти за предстоящото гостуване на Галатасарай от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Старши треньорът Ханзи Флик определи група от 22-ма играчи за мача в Истанбул, като извън нея останаха контузените Рафиня и Френки де Йонг, както и Андреас Кристенсен и Рууни Барджи.

Добрата новина за каталунците е завръщането в състава на Ерик Гарсия. Бранителят пропусна първия двубой в турнира заради наказание, отнесено след червения картон срещу Атлетико Мадрид в четвъртфиналите от миналия сезон.

Барселона започна по отличен начин участието си в Шампионската лига с категоричната победа с 5:1 над Фейенорд и сега ще търси втори пореден успех в надпреварата.

Междувременно възстановяването на част от отсъстващите върви по план. Очаква се Рафиня да бъде на линия за гостуването на Пари Сен Жермен на „Парк де Пренс“, докато Френки де Йонг има шанс да се върне в групата още за съботния сблъсък със Севиля в Ла Лига. Нидерландският халф е извън терените от близо три месеца и половина.

Каталунският гранд отпътува за Турция с чартърен полет от летище „Ел Прат“. Делегацията е водена от президента Жоан Лапорта, придружен от членовете на ръководството Жоан Солер, Шавиер Пуч, Карме Ортала и Жауме Сантивери.

След кацането си в Истанбул отборът ще отседне в хотел „Рафълс Истанбул“. Програмата включва официална пресконференция на Ханзи Флик и Пау Кубарси на стадион „РАМС Парк“, последвана от последната тренировка преди мача.

За двубоя във вторник вечер Барселона ще излезе със специалния си резервен екип в черно и лилаво от колекцията на „Найки“, посветена на баскетболната легенда Коби Брайънт. Със същата екипировка каталунците вече постигнаха убедителна победа с 5:0 над Елче в Ла Лига.