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ПАОК без Десподов загуби от Каламата

ПАОК без Десподов загуби от Каламата

12 Октомври, 2026 21:02 519 0

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  • гръцка суперлига-
  • футбол

Българинът остана извън състава заради травма на пръста на крака

ПАОК без Десподов загуби от Каламата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ПАОК допусна изненадваща домакинска загуба с 1:3 от Каламата в мач от 6-ия кръг на гръцката Суперлига. Кирил Десподов не беше в групата на солунския тим заради продължаващото възстановяване от травма на пръста на крака.

Каламата поведе в 28-ата минута. Кенет Варгас спечели дузпа и сам реализира от бялата точка за 0:1. ПАОК успя да изравни в края на първото полувреме, когато Шериф Ндиайе се разписа в 44-ата минута.

Гостите отново излязоха напред в 57-ата минута с втория гол на Варгас. Малко след това положението на ПАОК се усложни допълнително. Вратарят Антонис Цифцис получи директен червен картон и домакините останаха с човек по-малко.

Каламата използва численото си предимство и стигна до трети гол в 66-ата минута. Точен беше Дейвид Курминовски, който оформи крайното 1:3.

Поражението е първо за ПАОК пред собствена публика през сезона. Тимът на Алесио Лиши остана на четвъртото място във временното класиране с 12 точки.

Каламата, водена от Панайотис Христофилеас, се изкачи до 10-ата позиция със 7 точки. Успехът е първи за отбора на стадион „Тумба“ от 25 години насам.

Лиши заяви пред Nova Sports:

„Трябва да играем добре не 45 или 60 минути, а през целия мач.“

ПАОК не успя да изпълни тази цел и след изгонването на Цифцис загуби контрол върху двубоя.

Следващият мач на ПАОК е гостуване на Ираклис на 18 октомври. В същия ден Каламата ще приеме ОФИ.


Гърция
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