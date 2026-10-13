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Гол №981 за Роналдо! Португалецът изведе Ал-Насър до първа победа в Азиатската Шампионска лига

Гол №981 за Роналдо! Португалецът изведе Ал-Насър до първа победа в Азиатската Шампионска лига

13 Октомври, 2026 09:00 514 1

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Така Роналдо и компания спечелиха първите си три точки в надпреварата и се съвзеха след тежкото поражение с 0:4 от Ал-Аин на старта

Гол №981 за Роналдо! Португалецът изведе Ал-Насър до първа победа в Азиатската Шампионска лига - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо вкара своето попадение номер 981 в състезателната си кариера и вече му остава да оплете топката в мрежата още само 19 пъти, преди да стигне заветната кота 1000 в преследването на голямата си голмайсторска цел. Славният португалец стори това при домакинството на клубния си Ал-Насър срещу Нефтчи (Фаргона) от втория кръг на груповата фаза на Азиатската Шампионска лига, което саудитите спечелиха с 3:1. Така Роналдо и компания спечелиха първите си три точки в надпреварата и се съвзеха след тежкото поражение с 0:4 от Ал-Аин на старта. Нефтчи (Фаргона) също остава с три пункта след успеха в първия си мач срещу Ал-Кува Ал-Джавия.

Самият двубой на стадион "Ал-Ауал Парк" в Рияд започна с един час закъснение заради предупреждение за опасност от саудитските власти. Това се случи на фона на прехванати ракети, насочени към столицата, като впоследствие бе обявено, че опасността е преминала и срещата започна.

Домакините поведоха в 33-тата минута чрез Анжело Габриел, а в 42-рата дойде и моментът на Роналдо. След центриране на Садио Мане Айман Яхя свали топката с гърди към португалеца, който се завъртя и прати коженото кълбо в мрежата за 2:0. Така голямата звезда на Ал-Насър вече е само на 19 попадения от четирицифрения актив.

След почивката гостите върнаха интригата, като в 51-вата минута Алишер Одилов се възползва от грешка в отбраната и намали.

Надеждите на узбекистанците обаче получиха тежък удар в 65-ата минута, когато Джамшид Искандаров бе изгонен за грубо нарушение срещу Мохамед Симакан.

С човек повече Ал-Насър стигна до трето попадение в 78-ата минута. Тогава Анвар Гофуров прати топката в собствената си врата при опит да пресече центриране на Саму Коща и оформи крайния резултат.

Следващото предизвикателство за Роналдо и компания ще бъде на шампионатно ниво, като на 15 октомври (четвъртък) от 21:00 часа българско време Ал-Насър ще има визита на Ал-Ахли. Срещата между двата отбора е част от деветия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия и при евентуален успех шампионите могат да оглавят временното класиране.


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  • 1 Хаха

    0 0 Отговор
    Айде давайте му 19 дузпи и да се свършва тая комедия

    09:39 13.10.2026

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