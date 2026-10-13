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Тодор Симов за старта на Bethub Pro cup: Трябва да покажем правилното поведение на терена

Тодор Симов за старта на Bethub Pro cup: Трябва да покажем правилното поведение на терена

13 Октомври, 2026 14:00 545 0

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Предстои ни различен мач, защото това е турнир с директна елиминация и тук няма възможност да поправяш грешките си в следващия кръг

Тодор Симов за старта на Bethub Pro cup: Трябва да покажем правилното поведение на терена - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Враца гостува на Ботев Пловдив в първия мач от новосъздадения турнир за Bethub Pro cup. Двубоят е утре от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ под тепетата, а треньорът на врачани Тодор Симов коментира какви са очакванията му за мача.

"Предстои ни различен мач, защото това е турнир с директна елиминация и тук няма възможност да поправяш грешките си в следващия кръг. Трябва да бъдем концентрирани от първата до последната минута и да покажем правилното поведение на терена. Ботев Пловдив е добър отбор, с качествени футболисти, а у дома играе с много енергия и подкрепа от трибуните. Познаваме ги добре, вече играхме срещу тях този сезон, но онзи мач няма никакво значение за утрешния. Това, че сме ги победили веднъж, не ни дава нищо предварително", каза той пред сайта на клуба.

"В последния ни мач срещу Спартак създадохме достатъчно ситуации, но не успяхме да ги завършим. Това е нещо, върху което трябва да бъдем много по-прецизни. В мач на елиминация може да получиш две или три добри възможности и трябва да ги използваш", добави Симов.

"За мен най-важното е отборът да бъде смел, дисциплиниран и агресивен в правилните моменти. Не отиваме в Пловдив, за да участваме в новия турнир. Отиваме с амбицията да спечелим мача и да продължим напред", каза още специалистът.

"Това е ново състезание и за всички нас е интересно да бъдем част от първото му издание. Когато има трофей, за който можеш да се бориш, трябва да го приемаш максимално сериозно. Нашата задача е да направим всичко възможно Ботев Враца да бъде част и от следващия етап", завърши Тодор Симов.


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