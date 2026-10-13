ЦСКА продаде над 15 000 билета за сблъсъка с Монако въпреки лошото време

Интересът към първото домакинство на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите продължава да расте, въпреки прогнозите за неблагоприятни метеорологични условия. От клуба съобщиха, че вече повече от 15 000 привърженици са закупили билети за двубоя срещу Монако и са си осигурили места на Националния стадион „Васил Левски“.

Цените на пропуските варират между 15 и 40 евро, а от „червения“ клуб призоваха феновете да не отлагат покупката си, тъй като билетите се продават с високи темпове.

От ЦСКА подчертаха значението на предстоящия европейски сблъсък и отправиха емоционален призив към привържениците да напълнят трибуните и да подкрепят отбора в опита му да остави своя отпечатък на международната сцена.

„Червената армия е в ход, а интересът към първия ни сблъсък от основната фаза на UEFA Conference League нараства с всяка изминала минута“, написаха от клуба. От „армейския“ лагер изразиха увереност, че с подкрепата на своите фенове футболистите ще бъдат готови да се раздадат докрай на терена.

От ЦСКА призоваха публиката да създаде запомняща се атмосфера на Националния стадион „Васил Левски“ и да покаже силата на прословутия армейски дух в европейските вечери.

Билети могат да бъдат закупени всеки ден между 10:00 и 19:00 часа от касите на стадиона откъм улица „Гурко“, както и от официалния фен магазин на ЦСКА на улица „Солунска“ №12.

Срещата между ЦСКА и Монако е насрочена за 15 октомври от 19:45 часа в София.