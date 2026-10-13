Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА продаде над 15 000 билета за сблъсъка с Монако въпреки лошото време

ЦСКА продаде над 15 000 билета за сблъсъка с Монако въпреки лошото време

13 Октомври, 2026 17:12 694 2

  • цска-
  • монако-
  • лига на конференциите-
  • билети

Срещата е в четвъртък - 15 октомври от 19:45 часа

ЦСКА продаде над 15 000 билета за сблъсъка с Монако въпреки лошото време - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интересът към първото домакинство на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите продължава да расте, въпреки прогнозите за неблагоприятни метеорологични условия. От клуба съобщиха, че вече повече от 15 000 привърженици са закупили билети за двубоя срещу Монако и са си осигурили места на Националния стадион „Васил Левски“.

Цените на пропуските варират между 15 и 40 евро, а от „червения“ клуб призоваха феновете да не отлагат покупката си, тъй като билетите се продават с високи темпове.

От ЦСКА подчертаха значението на предстоящия европейски сблъсък и отправиха емоционален призив към привържениците да напълнят трибуните и да подкрепят отбора в опита му да остави своя отпечатък на международната сцена.

„Червената армия е в ход, а интересът към първия ни сблъсък от основната фаза на UEFA Conference League нараства с всяка изминала минута“, написаха от клуба. От „армейския“ лагер изразиха увереност, че с подкрепата на своите фенове футболистите ще бъдат готови да се раздадат докрай на терена.

От ЦСКА призоваха публиката да създаде запомняща се атмосфера на Националния стадион „Васил Левски“ и да покаже силата на прословутия армейски дух в европейските вечери.

Билети могат да бъдат закупени всеки ден между 10:00 и 19:00 часа от касите на стадиона откъм улица „Гурко“, както и от официалния фен магазин на ЦСКА на улица „Солунска“ №12.

Срещата между ЦСКА и Монако е насрочена за 15 октомври от 19:45 часа в София.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шизофен 1914

    5 2 Отговор
    Дано да вали дъжд.
    Че ако ЦСКА бият няма да мога да спя

    17:20 13.10.2026

  • 2 Кокошката🐔🐔🐔

    3 0 Отговор
    Че в четвъртък не го дават да е лошо времето

    17:52 13.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове