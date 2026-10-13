Димитър Кузманов продължава във втори кръг на турнира в Олбия след убедителна победа

Българският тенисист Димитър Кузманов се класира безапелационно за втория кръг на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър“ 125 в Олбия (Италия). В първия си мач от основната схема Мико разгроми участващия с покана от организаторите („уайлд кард“) представител на домакините Симоне Маселани с 6:1, 6:1 за едва 74 минути игра.

Кузманов, който заема 367-о място в световната ранглиста и преодоля успешно пресявките след две победи, не даде абсолютно никакви шансове на съперника си. Пловдивчанинът стартира ударно с бърз аванс от 4:0 в първия сет, след което с нов пробив го затвори при 6:1. Втората част се разви по идентичен сценарий – пълна доминация от дъното на корта, два безответни брейка и ново 6:1.

В следващия етап на надпреварата Кузманов очаква значително по-сериозен тест. Негов съперник ще бъде поставеният под номер 2 в схемата Дамир Джумхур. Босненският ветеран (№103 в света) си осигури място във втория кръг след трисетова битка срещу тунизиеца Азиз Дугаз – 6:3, 2:6, 6:3.

До момента Кузманов и бившият №23 в света Джумхур са се изправяли два пъти един срещу друг, като балансът е равен – по една победа за всеки.