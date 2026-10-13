Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кадрови проблеми за Ливърпул преди визитата на ЛАСК: Трима основни играчи пропускат мача в Австрия

Кадрови проблеми за Ливърпул преди визитата на ЛАСК: Трима основни играчи пропускат мача в Австрия

13 Октомври, 2026 19:59 573 0

  • ливърпул-
  • ласк-
  • шампионска лига-
  • върджил ван дайк-
  • александър исак-
  • коди гакпо-
  • доминик собослай-
  • футбол

Върджил ван Дайк пътува с тима, младоци попълват групата

Кадрови проблеми за Ливърпул преди визитата на ЛАСК: Трима основни играчи пропускат мача в Австрия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на Ливърпул замина за Австрия за предстоящия си двубой от Шампионската лига срещу местния ЛАСК, отслабен от сериозни кадрови липси. Извън състава на „мърсисайдци“ поради контузии останаха трима ключови състезатели – Александър Исак, Коди Гакпо и Доминик Собослай. И тримата пропуснаха и тежкото поражение с 0:3 от Манчестър Сити във Висшата лига през изминалия уикенд.

Капитанът Върджил ван Дайк бе включен в групата за мача, въпреки че получи болезнен удар по време на сблъсъка с „гражданите“ и все още не се намира в оптимална физическа кондиция. За да запълни опразнените места в състава, мениджърът на тима гласува доверие на няколко от младите надежди на академията – Джейдън Данс, Уелити Лъки и Джош Сони-Ламби.

С тима за Линц не отпътуваха също Уатару Ендо и Федерико Киеза, тъй като двамата нямат картотека за участието на мърсисайдци в тазгодишното издание на Шампионската лига.

Ливърпул стартира европейската си кампания с ценен домакински успех с 2:1 срещу испанския Атлетико Мадрид. Неделната загуба от Манчестър Сити обаче бе първо поражение за тима във всички турнири от началото на сезона, което прави двубоя в Австрия изключително важен за възстановяване на самочувствието в съблекалнята.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове