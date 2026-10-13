Кадрови проблеми за Ливърпул преди визитата на ЛАСК: Трима основни играчи пропускат мача в Австрия

Отборът на Ливърпул замина за Австрия за предстоящия си двубой от Шампионската лига срещу местния ЛАСК, отслабен от сериозни кадрови липси. Извън състава на „мърсисайдци“ поради контузии останаха трима ключови състезатели – Александър Исак, Коди Гакпо и Доминик Собослай. И тримата пропуснаха и тежкото поражение с 0:3 от Манчестър Сити във Висшата лига през изминалия уикенд.

Капитанът Върджил ван Дайк бе включен в групата за мача, въпреки че получи болезнен удар по време на сблъсъка с „гражданите“ и все още не се намира в оптимална физическа кондиция. За да запълни опразнените места в състава, мениджърът на тима гласува доверие на няколко от младите надежди на академията – Джейдън Данс, Уелити Лъки и Джош Сони-Ламби.

С тима за Линц не отпътуваха също Уатару Ендо и Федерико Киеза, тъй като двамата нямат картотека за участието на мърсисайдци в тазгодишното издание на Шампионската лига.

Ливърпул стартира европейската си кампания с ценен домакински успех с 2:1 срещу испанския Атлетико Мадрид. Неделната загуба от Манчестър Сити обаче бе първо поражение за тима във всички турнири от началото на сезона, което прави двубоя в Австрия изключително важен за възстановяване на самочувствието в съблекалнята.