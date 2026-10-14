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Летящ старт в Турция: Ивайло Петев бе избран за Треньор на кръга след триумф на Мардинспор

Летящ старт в Турция: Ивайло Петев бе избран за Треньор на кръга след триумф на Мардинспор

14 Октомври, 2026 13:39 459 1

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Дебютната победа на българския треньор дойде при изключително тежко гостуване срещу традиционно коравия тим на Бурсаспор

Летящ старт в Турция: Ивайло Петев бе избран за Треньор на кръга след триумф на Мардинспор - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският специалист Ивайло Петев направи мечтаен дебют начело на турския Мардинспор и веднага привлече вниманието на футболната общественост в страната. Родният наставник бе официално определен за Треньор на изминалия кръг в турската Първа лига – признание, съобщено от спортната платформа anadoluligleri.

Петев, който съвсем наскоро пое ръководството на тима, изведе състава си до впечатляващ и ценен успех още в първия си официален двубой начело.

Дебютната победа на българския треньор дойде при изключително тежко гостуване срещу традиционно коравия тим на Бурсаспор. Изтръгнатите три точки не просто маркираха перфектния старт за Петев, но и внесоха силен импулс, увереност и висок морал в съблекалнята на Мардинспор.

Отличието за най-добър мениджър бе присъдено на българския наставник заради отличната тактическа подготовка и характера, който неговите футболисти демонстрираха на корта. Според анализаторите от anadoluligleri, силното представяне и борбеният дух на Мардинспор са били сред основните акценти на кръга във второто ниво на турския футбол.


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