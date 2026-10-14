Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Вили Вуцов се завърна в Левски с нова специална роля на „Герена“

Вили Вуцов се завърна в Левски с нова специална роля на „Герена“

14 Октомври, 2026 12:41 1 065 4

  • левски-
  • велислав вуцов-
  • ветерани-
  • герена-
  • воин войнов-
  • георги тодоров-
  • български футбол

Без треньорски амбиции, но с голяма амбиция за организация

Вили Вуцов се завърна в Левски с нова специална роля на „Герена“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият старши треньор на Левски Велислав Вуцов отново става част от структурата на „сините“. Синът на клубната легенда Иван Вуцов и баща на настоящия вратар на тима Светослав Вуцов поема функцията на главен организатор на отбора за ветерани на Левски.

Завръщането му на „Герена“ бе обявено лично от самия специалист в неговия подкаст, където той разясни в детайли новите си отговорности и съвместната си работа с легенди на клуба.

Вуцов подчерта, че няма да изземва функциите на досегашното треньорско ръководство, а ще помага за подобряване на логистиката и привличането на популярни фигури:

„Няма да съм треньор, защото такива са Воин Войнов и Гошо Тодоров, които са много добри. Те обаче искат малко да си починат. Аз няма да ги тренирам. Ще го водя по мачове и ще бъда главен организатор на ветераните. Това ще го правя с голям кеф. Трудно е, защото всеки има ангажименти – един е треньор, друг има бизнес, трети е учител. Миналата година отборът не се е представил както отговаря на Левски.“

Новият организатор вече е имал официални разговори с шефовете на „сините“ относно визията и предстоящите двубои от градския шампионат за ветерани:

„Имах срещи с ръководството на Левски, като имам идея да поканим известни хора. Първият мач е в четвъртък от 16:00 часа на „Герена“ с Железница, след това имаме мачове със Славия, с Локомотив София... За Софийското първенство последният мач ще бъде с ЦСКА, което ще е черешката на тортата. Това е радост за мен и удоволствие“, допълни Вили Вуцов.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роскомназор

    3 1 Отговор
    Викач ли?

    12:56 14.10.2026

  • 2 Аз съм веган

    4 1 Отговор
    Ще пасе тревата?

    13:02 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 урко

    2 0 Отговор
    пак се уреди на хранилката Овчата глава

    13:46 14.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове