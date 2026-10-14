Вили Вуцов се завърна в Левски с нова специална роля на „Герена“

Бившият старши треньор на Левски Велислав Вуцов отново става част от структурата на „сините“. Синът на клубната легенда Иван Вуцов и баща на настоящия вратар на тима Светослав Вуцов поема функцията на главен организатор на отбора за ветерани на Левски.

Завръщането му на „Герена“ бе обявено лично от самия специалист в неговия подкаст, където той разясни в детайли новите си отговорности и съвместната си работа с легенди на клуба.

Вуцов подчерта, че няма да изземва функциите на досегашното треньорско ръководство, а ще помага за подобряване на логистиката и привличането на популярни фигури:

„Няма да съм треньор, защото такива са Воин Войнов и Гошо Тодоров, които са много добри. Те обаче искат малко да си починат. Аз няма да ги тренирам. Ще го водя по мачове и ще бъда главен организатор на ветераните. Това ще го правя с голям кеф. Трудно е, защото всеки има ангажименти – един е треньор, друг има бизнес, трети е учител. Миналата година отборът не се е представил както отговаря на Левски.“

Новият организатор вече е имал официални разговори с шефовете на „сините“ относно визията и предстоящите двубои от градския шампионат за ветерани:

„Имах срещи с ръководството на Левски, като имам идея да поканим известни хора. Първият мач е в четвъртък от 16:00 часа на „Герена“ с Железница, след това имаме мачове със Славия, с Локомотив София... За Софийското първенство последният мач ще бъде с ЦСКА, което ще е черешката на тортата. Това е радост за мен и удоволствие“, допълни Вили Вуцов.