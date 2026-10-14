Новини
Спорт »
Световен футбол »
Разследване на BBC: Документи разкриват мащабна схема за укриване на милиарди от Роман Абрамович

Разследване на BBC: Документи разкриват мащабна схема за укриване на милиарди от Роман Абрамович

14 Октомври, 2026 14:04 897 5

  • роман абрамович-
  • bbc-
  • челси-
  • финансови измами-
  • deloitte-
  • кипър-
  • санкции-
  • олигарси

В центъра на схемата стоят консултантски фирма в Кипър

Разследване на BBC: Документи разкриват мащабна схема за укриване на милиарди от Роман Абрамович - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият собственик на Челси Роман Абрамович е използвал мрежа от финансови консултанти за систематично укриване на огромното си състояние и избягване на данъчни задължения, разкрива мащабно разследване на BBC. Журналистическият екип се е сдобил с документация, която съдържа доказателства за целенасочено фалшифициране и антидатиране на финансови отчети с цел прикриване на трансакции за стотици милиони долари.

В центъра на схемата стоят консултантски фирма в Кипър, включително лица, свързани с международния гигант Deloitte.

Един от най-фрапантните примери в разследването засяга дружеството „Amiscan Investments“. В първоначалните отчети на фирмата за 2003 година са били вписани луксозни активи на руския олигарх на обща стойност 672 милиона долара.

Списъкът с притежанията е включвал:

  • Елитни имоти във Великобритания и Франция;

  • Частни самолети;

  • Суперяхтата „Пелорус“ (Pelorus), оценена на 147,5 милиона долара.

Чрез последвали корекции в документацията и антидатирани договори тези активи са били прехвърлени към кухи фирми, регистрирани на Британските Вирджински острови, и заличени от публичните отчети.

Разследващите са насочили вниманието си и към друго дружество – „Kravin Investments“, през чиито сметки са преминали близо 2 милиарда долара. Чрез специално изготвени фалшиви документи средствата са били вписани като собственост на трето лице, което е позволило на Абрамович да избегне данъчно облагане в Кипър.

Експерти по финансови престъпления подчертават пред BBC, че документираните действия носят всички правни белези на измама, въпреки че по случая все още няма официално съдебно решение.

Роман Абрамович категорично отхвърля всички обвинения в незаконни действия. Неговите юридически представители заявиха пред BBC, че няма доказателства милиардерът да е знаел за манипулациите или лично да ги е нареждал.

От кипърския клон на Deloitte също излязоха с позиция, заявявайки, че компанията винаги е спазвала стриктно закона, но към днешна дата вече не разполага с архивите от въпросния период.

Разкритията идват на фона на строгите международни санкции, наложени на руските олигарси след инвазията в Украйна през 2022 година. Припомняме, че британското правителство включи Абрамович в санкционния списък, а властите на остров Джърси замразиха негови активи на стойност 5,4 милиарда паунда. Разследванията срещу финансовата му империя обаче продължават да разкриват нови детайли.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Това не е нищо. Малко преди да фалира КТБ подобна фирмичка от България се произнесе "unqualified opinion"

    14:08 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Перо

    1 0 Отговор
    Ционистка работа!

    14:54 14.10.2026

  • 5 Цвете

    1 0 Отговор
    НАЛИ ЩЕ СИ КУПУВА ПЛАЖ В ТУРЦИЯ? ЕТО ОТ КЪДЕ СА КИНТИТЕ.🔎👎🔎

    15:00 14.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове