Разследване на BBC: Документи разкриват мащабна схема за укриване на милиарди от Роман Абрамович

Бившият собственик на Челси Роман Абрамович е използвал мрежа от финансови консултанти за систематично укриване на огромното си състояние и избягване на данъчни задължения, разкрива мащабно разследване на BBC. Журналистическият екип се е сдобил с документация, която съдържа доказателства за целенасочено фалшифициране и антидатиране на финансови отчети с цел прикриване на трансакции за стотици милиони долари.

В центъра на схемата стоят консултантски фирма в Кипър, включително лица, свързани с международния гигант Deloitte.

Един от най-фрапантните примери в разследването засяга дружеството „Amiscan Investments“. В първоначалните отчети на фирмата за 2003 година са били вписани луксозни активи на руския олигарх на обща стойност 672 милиона долара.

Списъкът с притежанията е включвал:

Елитни имоти във Великобритания и Франция;

Частни самолети;

Суперяхтата „Пелорус“ (Pelorus), оценена на 147,5 милиона долара.

Чрез последвали корекции в документацията и антидатирани договори тези активи са били прехвърлени към кухи фирми, регистрирани на Британските Вирджински острови, и заличени от публичните отчети.

Разследващите са насочили вниманието си и към друго дружество – „Kravin Investments“, през чиито сметки са преминали близо 2 милиарда долара. Чрез специално изготвени фалшиви документи средствата са били вписани като собственост на трето лице, което е позволило на Абрамович да избегне данъчно облагане в Кипър.

Експерти по финансови престъпления подчертават пред BBC, че документираните действия носят всички правни белези на измама, въпреки че по случая все още няма официално съдебно решение.

Роман Абрамович категорично отхвърля всички обвинения в незаконни действия. Неговите юридически представители заявиха пред BBC, че няма доказателства милиардерът да е знаел за манипулациите или лично да ги е нареждал.

От кипърския клон на Deloitte също излязоха с позиция, заявявайки, че компанията винаги е спазвала стриктно закона, но към днешна дата вече не разполага с архивите от въпросния период.

Разкритията идват на фона на строгите международни санкции, наложени на руските олигарси след инвазията в Украйна през 2022 година. Припомняме, че британското правителство включи Абрамович в санкционния списък, а властите на остров Джърси замразиха негови активи на стойност 5,4 милиарда паунда. Разследванията срещу финансовата му империя обаче продължават да разкриват нови детайли.