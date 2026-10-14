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Елина Свитолина се класира за Финалите на WTA в Индиън Уелс

Елина Свитолина се класира за Финалите на WTA в Индиън Уелс

14 Октомври, 2026 14:41 472 2

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  • ига швьонтек

Остава една последна квота за престижния турнир

Елина Свитолина се класира за Финалите на WTA в Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Украинската тенис звезда Елина Свитолина си осигури място на престижния заключителен турнир на Женската тенис асоциация (WTA). Това стана факт, след като 32-годишната състезателка преодоля втория кръг и си гарантира участие в третата фаза на силния турнир в Ухан.

За Свитолина това е четвърто в кариерата класиране за финалната надпревара на най-добрите през годината. Турнирът ще се проведе в периода от 8 до 15 ноември, като домакин тази година ще бъде американският град Индиън Уелс. Украинката има изключително успешни спомени от този форум, след като го завоюва през 2018 година, а през 2019 година игра и на големия финал.

С официалното класиране на Свитолина вече са запълнени седем от общо осемте места за Финалите на WTA. Към момента сигурни участнички са още:

  • Елена Рибакина

  • Арина Сабаленка

  • Мира Андреева

  • Джесика Пегула

  • Коко Гоф

  • Линда Носкова

Това оставя едва една последна квота за престижния турнир, за която в ожесточена борба остават Каролина Мухова, Ига Швьонтек и Марта Костюк.


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  • 1 Въй

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    Освен Джесика Пегула,Кака Гаф и Ива Святек,другите тенисистки са рускини.

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  • 2 Тиква

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