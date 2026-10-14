Елина Свитолина се класира за Финалите на WTA в Индиън Уелс

Украинската тенис звезда Елина Свитолина си осигури място на престижния заключителен турнир на Женската тенис асоциация (WTA). Това стана факт, след като 32-годишната състезателка преодоля втория кръг и си гарантира участие в третата фаза на силния турнир в Ухан.

За Свитолина това е четвърто в кариерата класиране за финалната надпревара на най-добрите през годината. Турнирът ще се проведе в периода от 8 до 15 ноември, като домакин тази година ще бъде американският град Индиън Уелс. Украинката има изключително успешни спомени от този форум, след като го завоюва през 2018 година, а през 2019 година игра и на големия финал.

С официалното класиране на Свитолина вече са запълнени седем от общо осемте места за Финалите на WTA. Към момента сигурни участнички са още:

Елена Рибакина

Арина Сабаленка

Мира Андреева

Джесика Пегула

Коко Гоф

Линда Носкова

Това оставя едва една последна квота за престижния турнир, за която в ожесточена борба остават Каролина Мухова, Ига Швьонтек и Марта Костюк.