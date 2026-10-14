Наставникът на Монако: Не сме фаворити, очаква ни много труден мач

Наставникът на Монако Филипе Луис застана пред медиите на официалната си пресконференция преди утрешния мач от основната фаза на Лига на конференциите срещу ЦСКА. Българският тим приема лидера във френската Лига 1 в четвъртък, 15 октомври, от 19:45 часа на националния стадион Васил Левски.

Бразилският специалист подчерта, че тимът му приема участието си в европейския турнир с голяма отговорност и амбиция. "Разчитаме на амбицията. За нас е изключителна привилегия да играем в този турнир. Атмосферата е чудесна. Всички искат да играят. Имат огромно желание и отговорност да играят. За нас е много важно да започнем с победа в този турнир. Противникът има много добри играчи, но искаме да победим", започна Луис.

Въпреки отличните си резултати във Франция, той отказа да определя своя състав като категоричен фаворит в София. "Не вярвам, че можем да бъдем считан за фаворит. Всеки е заслужил правото си да участва в този турнир. Познавам ЦСКА. Много труден отбор. Тук атмосферата е невероятна и играем като гост. Трябва да бъдем скормни, да играем на ниво и да се опитаме да спечелим.", сподели треньорът на гостите. Той допълни и как възнамерява да подходи към състава за двубоя: "Винаги водя допълнителни футболисти със себе си, както и млади играчи. Рано е за смени, ще видим утре как ще се развият нещата. Ще видим кои са в най-добро състояние и те ще играят, защото победата е най-важното нещо".

Филипе Луис демонстрира добро познаване на червените и направената рокада на треньорския пост. "Отборът на ЦСКА има отлични играчи, както и опитни. Някои от тях са много опасни в атака. Имат отличен централен нападател и добри крила. Прават добри атаки. Смениха треньора, но с новия треньор обичат да упражняват преса. Със сигурност ще бъде тежък и труден мач за нас.", каза наставникът на монегаските.

Бразилецът акцентира върху това, че подценяване не може да има в нито един момент от надпреварата. "Винаги мисля мач за мач. Всеки турнир е важен. В някои двубои могат да се правят ротации, но най-важното е да се запази високо равнище на игра. Ако приемем някой мач за несериозен, се сваля нивото. Към момента сме на високо ниво. Трябва да подходим с уважение. В бъдеще ще има мачове с по-добри отбори. Ако забавиш темпото, нещата се възстановяват много трудно.", обясни Луис.

В заключение той разкри и футболните си изискваня към играчите за предстоящия двубой в София. "Винаги искам едно и също нещо от играчите - да пресират и вкарат гол, защото това е част от нашата философия. Искаме да доминираме и затова трябва да пресираме.", завърши старши треньорът на Монако.

Специалистът бе попитан и за легендата Димитър Бербатов, който през кариерата си е носил екипите и на Монако, и на ЦСКА. "Бербатов? Не знаех тази история. Страхотно. Той е единственият, който е играл за тези два отбора. Чудесно е ако дойде на мача", завърши Филипе Луис.