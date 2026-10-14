Истанбулспор на Илиан Илиев продължават да затъва

Истанбулспор на Илиан Илиев загуби с 2:4 гостуването си на Батман Петролспор. Двубоят беше от 10-ия кръг на Първа лига на Турция. Илиев влезе в игра четвърт час преди края на мача на мястото на Йомер Дуймаз.

Домакините поведоха в 31-ата минута с гол на Бюгра Чагиран. Десет минути след това Гьокхан Алтъпармак удвои.

Веднага след подновяването на играта Алтъпармак вкара втория си гол в мача. В 47-ата минута Алиу Шам намали изоставането на Истанбулспор.

В 65-ата минута Микаел Бирон се разписа за 4:1. Крайния резултат оформи Мамаду Фол в 72-ата минута.

Истанбулспор заема 19-о място във временното класиране с пет точки. Батман Петролспор е четвърти с 19 точки.