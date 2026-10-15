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Винисиус: Постоянно ме ритат и ме фаулират, а накрая картонът винаги го получавам аз

Винисиус: Постоянно ме ритат и ме фаулират, а накрая картонът винаги го получавам аз

15 Октомври, 2026 06:45 480 4

  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор-
  • футбол-
  • ла лига-
  • наказание

Имаха на разположение целия ден, за да обявят решението, а ми го съобщиха точно когато пристигнах на стадиона

Винисиус: Постоянно ме ритат и ме фаулират, а накрая картонът винаги го получавам аз - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор отправи остри критики към дисциплинарните органи и съдийските критерии, след като научи, че е наказан за четири срещи в първенството. Бразилският офанзивен футболист говори откровено в микс зоната след двубоя на своя тим от Шампионската лига срещу Рома (4:3), като демонстрира както недоволство от отношението към него, така и сериозна самокритика за собственото си представяне.

„Имаха на разположение целия ден, за да обявят решението, а ми го съобщиха точно когато пристигнах на стадиона. Не разбирам защо се прави по този начин. Правилото е съвсем ново и никой не ни е обяснил нищо. Винаги идват представители на съдиите или лигата да разясняват новостите, но за това конкретно не ни беше казано абсолютно нищо. Накрая червеният картон е за мен, защото така е най-лесно“, заяви бразилецът.

Той отново коментира ситуацията, довела до изгонването му: „Опитах се да се освободя от играча пред мен и се закачих за косата му. Никога не съм имал прояви на насилие към колега. Винаги се старая да запазя спокойствие. Постоянно ме ритат и ме фаулират, а накрая картонът винаги го получавам аз.“

Футболистът коментира и освиркванията от трибуните на „Сантиаго Бернабеу“, подчертавайки, че приема реакцията на привържениците.

„Тези реакции със сигурност не помагат, но публиката плаща за билети и има пълното право да изразява мнението си. За нас е много по-добре да усещаме подкрепа, защото играем по-силно, когато феновете са зад нас — аз, Килиан, Джуд, целият отбор. За тях е по-лесно да критикуват мен, защото съм тук от години и съм сред капитаните. Предпочитам напрежението и освиркванията да падат върху мен, а не върху някое от по-младите момчета“, каза бразилецът.

Нападателят завърши с увереност, че ще преодолее спада във формата си. „Не съм притеснен, а по-скоро ядосан на себе си. Пристигнах в този клуб едва на 18 години. Тогава мнозина ми се подиграваха и казваха, че няма да вкарвам, а днес имам над 100 гола и множество отличия с този екип. Преминавам през сложен период, но Вини винаги се завръща. Ще продължа да работя здраво, за да върна отбора на върха.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    5 2 Отговор
    Тоя къде му е адресната регистрация

    06:47 15.10.2026

  • 2 Гост

    2 2 Отговор
    Баце, от слънце защитния крем е!

    06:55 15.10.2026

  • 3 Герги

    3 1 Отговор
    Не си само ти,опушен,и други ги ритат и блъскат.Само че не можеш да си затвориш Голямата уста,там е проблема,не спираш да жестикулираш и мърмориш през целият мач...лечение ти трябва...сеанси за овладяване на гнева.

    07:09 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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