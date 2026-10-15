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Дилета Леота омая Париж с бляскава визия пред Айфеловата кула

Дилета Леота омая Париж с бляскава визия пред Айфеловата кула

15 Октомври, 2026 23:27 720 2

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  • спортни новини

Съпругата на германския вратар Лорис Кариус сподели поредица от снимки в личния си профил в социалната мрежа Инстаграм

Дилета Леота омая Париж с бляскава визия пред Айфеловата кула - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Популярната италианска спортна журналистка Дилета Леота отново закова вниманието на световните медии и фенове. Водещата на DAZN изглеждаше зашеметяващо в елегантна малка черна рокля по време на престоя си във френската столица Париж.

Съпругата на германския вратар Лорис Кариус сподели поредица от снимки в личния си профил в социалната мрежа Инстаграм, позирайки на фона на емблематичната Айфелова кула. Кадрите веднага предизвикаха истински фурор сред нейните над 9.3 милиона последователи, събирайки стотици хиляди харесвания и комплименти за изискания ѝ стил и сексапил.

Леота, която е сред най-разпознаваемите футболни репортери в Европа, редовно привлича вниманието както с професионалните си изяви край тъчлинията на Серия А, така и с перфектния си визуален стил.



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